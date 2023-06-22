Гвинтокрил та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати росії

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 222 тисячі солдатів. За останню добу наші захисники знищили ще 650 окупантів.

Загальні бойові втрати противника станом на 22 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу – близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано;

танків – 4013 (+7) од.;

бойових броньованих машин – 7783 (+12) од.;

артилерійських систем – 3941 (+21) од.;

РСЗВ – 617 (+2) од.;

засоби ППО – 376 (+1) од.;

літаків – 314 од.;

гелікоптерів – 307 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10) од.;

крилаті ракети – 1214 од.;

кораблі /катери – 18 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од.;

спеціальна техніка – 539.

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