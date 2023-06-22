Гвинтокрил та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати росії
Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 222 тисячі солдатів. За останню добу наші захисники знищили ще 650 окупантів.
Загальні бойові втрати противника станом на 22 червня 2023 року орієнтовно склали: особового складу – близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано; танків – 4013 (+7) од.; бойових броньованих машин – 7783 (+12) од.; артилерійських систем – 3941 (+21) од.; РСЗВ – 617 (+2) од.; засоби ППО – 376 (+1) од.; літаків – 314 од.; гелікоптерів – 307 (+1) од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10) од.; крилаті ракети – 1214 од.; кораблі /катери – 18 од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од.; спеціальна техніка – 539. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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