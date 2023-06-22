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Гвинтокрил та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати росії

Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 222 тисячі солдатів. За останню добу наші захисники знищили ще 650 окупантів.

Новости Днепра про Гвинтокрил та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати росії

Загальні бойові втрати противника станом на 22 червня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків – 4013 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин – 7783 (+12) од.;
  • артилерійських систем – 3941 (+21) од.;
  • РСЗВ – 617 (+2) од.;
  • засоби ППО – 376 (+1) од.;
  • літаків – 314 од.;
  • гелікоптерів – 307 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10) од.;
  • крилаті ракети – 1214 од.;
  • кораблі /катери – 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од.;
  • спеціальна техніка – 539.

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Новости Днепра про Гвинтокрил та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати росіїУкраїнська Новости Днепра про Гвинтокрил та 650 окупантів: Генштаб оновив втрати росіїРусский

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