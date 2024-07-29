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  • Гусак в капцях щовечора гуляє по Дніпру: 75-річна господарка розповіла про домашнього улюбленця

Гусак в капцях щовечора гуляє по Дніпру: 75-річна господарка розповіла про домашнього улюбленця

Сьогодні 18:26
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Місцева жителька щовечора вигулює незвичайного для містян Дніпра домашнього улюбленця — гусака в шкарпетках.

Новости Днепра про Гусак в капцях щовечора гуляє по Дніпру: 75-річна господарка розповіла про домашнього улюбленця

Гусака звуть Гоша. Він живе вже понад рік разом з 75-річною мешканкою Дніпра Галиною на 9-му поверсі будинку на ж/м Сокіл. Чотиримісячне гусеня жінка купила на ринку минулого літа. Щовечора вони разом прогулюються по житломасиву. Домашній птах в капцях вже став знаменитістю міста.

Галина годує птаха фруктами, пшеницею, супами та свіжою травою, яку зриває під час прогулянки. Також перед тим, як вийти на вулицю, одягає улюбленцю шкарпетки, аби той не обпік лапи об гарячий асфальт. Про це повідомляє “Суспільне”.

“Ну, наскільки я його люблю? Я йому життя зберегла. Хоч якійсь тварині пощастило. Я заходжу в кімнату, жартома: “Де моя пташка, де мій Гоша?”. А він вже: “Га-га-га”, – розповідає Галина.

Вона також зазначає, що Гоша гуляє з нею щовечора, крім дощових днів. За її словами, птах завжди ходить поруч та вміє самостійно заходити в ліфт. Коли вимикають світло, то жінка несе його на руках.

Галина зазначає, що подивитися на незвичного домашнього улюбленця приїжджають з усіх районів міста та фотографують його.

“Всі його знімають, йдуть, дістають телефони й знімають. “Можна?” — деякі запитують. Що ви запитуєте, знімайте та й все. Люди в шоці. Кажуть: “Краще б собаку чи кішку. Навіщо це? Коли різати будете?”. Я кажу: “Я не збираюся його різати, а тим паче їсти”, — каже жінка.

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Новости Днепра про Гусак в капцях щовечора гуляє по Дніпру: 75-річна господарка розповіла про домашнього улюбленцяУкраїнська Новости Днепра про Гусак в капцях щовечора гуляє по Дніпру: 75-річна господарка розповіла про домашнього улюбленцяРусский

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