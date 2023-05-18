Гуменюк розповіла, чи будуть вручати повістки на пляжах

В Україні через війну з росією продовжено мобілізацію до серпня 2023 року.

У цей період військовозобов’язані чоловіки можуть отримувати повістки, після чого повинні з’явитися до ТЦК і СП.

У ЗСУ розповіли, чи роздаватимуть повістки на пляжах.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що чоловікам можуть вручати повістки на пляжах, адже це також громадське місце.

Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там (на пляжі, – ред.) також, — пояснила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, як студенту у Дніпрі отримати відстрочку від мобілізації у 2023 році: які документи потрібні та куди йти.

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