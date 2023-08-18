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Гуменюк розповіла, чи будуть масовані ракетні удари на День Незалежності та з чим пов’язана активність ворожих МіГів

Сьогодні 18:13
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Будь ласка, будьте максимально обережні у ці дні!

Новости Днепра про Гуменюк розповіла, чи будуть масовані ракетні удари на День Незалежності та з чим пов'язана активність ворожих МіГів

Росіяни – підлий та підступний ворог, який до того ж тяжіє до сакральних дат.

Тому на День Незалежності ймовірність ракетних ударів росії по території України залишається високою.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Знаючи тяжіння нашого ворога до сакральних дат, цілком імовірно, що якраз в цей період посиляться загрози й можливі масовані атаки, зокрема з використанням надводних і підводних ракетоносіїв, стратегічної й тактичної авіації, ударних безпілотників, – сказала Гуменюк.

За її словами, зараз на бойовому чергуванні немає ракетоносіїв – це може свідчити якраз про підготовку до масованого удару на День Незалежності.

А активність літаків МіГ, яка спостерігається впродовж двох останніх діб, може свідчити про проведення попереднього злагодження Повітряних сил, це також непряма ознака підготовки до атак, – зазначила Гуменюк.

Не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ГУР розповіли, чи буде росія тероризувати ракетами Україну на День Незалежності. 

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Новости Днепра про Гуменюк розповіла, чи будуть масовані ракетні удари на День Незалежності та з чим пов'язана активність ворожих МіГівУкраїнська Новости Днепра про Гуменюк розповіла, чи будуть масовані ракетні удари на День Незалежності та з чим пов'язана активність ворожих МіГівРусский

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