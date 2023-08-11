Гуляв з бабусею: у Дніпрі загубився 4-річний хлопчик

У Дніпрі патрульні допомогли повернутися додому хлопчику, який загубився.

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпра.

У четвер, 10 серпня, до правоохоронців зателефонувала жінка та розповіла, що в Новокодацькому районі знайшли малюка без батьків. Патрульні негайно поїхали на вказане місце.

На дитячому майданчику вони побачили 4-річного хлопчика. Малюк розповів, що загубився, коли гуляв з бабусею, а додому піти не може, бо не пам’ятає дорогу.

Патрульні опитали людей, які були поруч з дитячим майданчиком. Згодом вдалося знайти контакт матері малюка. Жінці зателефонували, вона приїхала на місце. Дитину передали мамі. Про подію повідомили співробітникам ювенальної превенції.

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