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  • “Гучно в Новомосковську”: в ОВА коротко прокоментували вибухи, які чули в Дніпрі

“Гучно в Новомосковську”: в ОВА коротко прокоментували вибухи, які чули в Дніпрі

Сьогодні 19:05
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В ОВА прокоментували вибухи, які чули в Дніпрі.

Новости Днепра про

Ввечері 4 вересня жителі Дніпра та області чули вибухи, які пролунали під час тривоги. 

Зокрема, повідомлення про звуки вибухів надходили від жителів Дніпра та Павлограда. 

Згодом керівник ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Новомосковську було гучно. 

Деталі згодом. Інформаційна тиша, – написав Лисак.

Станом на 19:02 в місті знову лунає тривога, а в Повітряних силах ЗСУ повідомляють про небезпеку. Краще бути в укриттях. 

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