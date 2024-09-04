“Гучно в Новомосковську”: в ОВА коротко прокоментували вибухи, які чули в Дніпрі

В ОВА прокоментували вибухи, які чули в Дніпрі.

Ввечері 4 вересня жителі Дніпра та області чули вибухи, які пролунали під час тривоги.

Зокрема, повідомлення про звуки вибухів надходили від жителів Дніпра та Павлограда.

Згодом керівник ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Новомосковську було гучно.

Деталі згодом. Інформаційна тиша, – написав Лисак.

Станом на 19:02 в місті знову лунає тривога, а в Повітряних силах ЗСУ повідомляють про небезпеку. Краще бути в укриттях.

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