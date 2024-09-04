“Гучно в Новомосковську”: в ОВА коротко прокоментували вибухи, які чули в Дніпрі

Ввечері 4 вересня жителі Дніпра та області чули вибухи, які пролунали під час тривоги.
Зокрема, повідомлення про звуки вибухів надходили від жителів Дніпра та Павлограда.
Згодом керівник ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Новомосковську було гучно.
Деталі згодом. Інформаційна тиша, – написав Лисак.
Станом на 19:02 в місті знову лунає тривога, а в Повітряних силах ЗСУ повідомляють про небезпеку. Краще бути в укриттях.
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