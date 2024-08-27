“Гучно хизується, як він побив дівчину”: у Дніпрі п’яний чоловік напав на активістку

У Дніпрі неадекватний чоловік напав на активістку.

Активістка Леся Воробйова у своєму Instagram розповіла, що на початку серпня її біля дому побив п’яний сусід. За словами постраждалої, у той день ввечері вона поверталася з лікарні, де перебуває її чоловік-військовий, який лікується після важкого поранення.

І, повертаючись додому одного вечора, ти стаєш потерпілою прямо біля свого підʼїзду, бо твій п’яний сусід, будучи в компанії родини і друга, безжально б’є тебе руками та ногами, а жодна «людина», яка знаходиться поруч, немає до цього діла, всі просто за цим спостерігають, – розповідає дівчина.

Леся зазначила, що в день нападу викликала правоохоронців, але вони не зуміли утихомирити сусіда.

А нападник гучно хизується, як він побив дівчину і що йому нічого за це не буде. Бо він вже має відкриті кримінальні справи і спокійно продовжує скоювати нові. Під час судових засідань він поводить себе зухвало і вважає себе невинним, а свідки з його сторони дають хибні показання, хоча є відео з камер спостережень, де все чітко і ясно видно, – зазначила Леся.

За словами Лесі, нападник нині знаходиться під вартою, але дуже бажає вийти і буде намагатись все для цього зробити.

За посиланням можна побачити відео з камервідеонагляду, яке надала постраждала.

Що кажуть у поліції?

Хоча інцидент з побиттям стався на початку місяця, про історію публічно стало відомо лише 27 серпня, після того, як Леся розповіла про це у своєму Instagram.

У поліції згодом повідомили, що відкрили два кримінальні провадження за фактом нападу на активістку. Зазначається, що одному із нападників оголошено про підозру за побиття та хуліганські дії, його взяли під варту. Другому фігуранту оголосили про підозру за вчинення хуліганських дій.

За даними поліції, злочин стався 9 серпня біля одного з будинків у Самарському районі міста. Між 25-річною жінкою та двома чоловіками виникла конфліктна ситуація, під час якої потерпіла отримала тілесні ушкодження.

Як встановили поліцейські, до злочину причетні двоє місцевих жителів 32 і 42 років. Фігурантам може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.

Слідчі здійснюють досудове розслідування в рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Читайте також:

Українська

Автор: