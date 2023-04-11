Грибок та пліснява: у гуртожитках в Дніпрі, де поселили ВПО, антисанітарні умови проживання (ФОТО) - Днепр Инфо
Грибок та пліснява: у гуртожитках в Дніпрі, де поселили ВПО, антисанітарні умови проживання (ФОТО)
просмотров
Сегодня 16:46

У Дніпрі перевірили гуртожитки де живуть переселенці та знайшли порушення.

Новости Днепра про Грибок та пліснява: у гуртожитках в Дніпрі, де поселили ВПО, антисанітарні умови проживання (ФОТО)

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. 

У Дніпрі співробітники Офісу Омбудсмена перевірили гуртожитки в Дніпрі, де живу внутрішньо-переміщені особи.

Представники омбудсмана перевірили 5 місць, де тимчасово живуть переселенці, а саме:

  • транзитний пункт розміщення ВПО в м. Дніпро, координатором якого є ГО “Джерело підтримки”;
  • гуртожиток №5 – Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
  • приміщення Українського державного інституту мінеральних ресурсів, облаштування якого здійснює БО “Добро в Амурі”;
  • гуртожиток Дніпровського центру професійно-технічної освіти;
  • гуртожиток Дніпровського фахового коледжу енергетичних та інформаційних технологій.

За результатами перевірки, у цих гуртожитках виявили порушення умов проживання. Зокрема, усі кімнати потребують ремонту, на стінах через надмірну вологість з’явилися грибок та пліснява. Мешканці тримають продукти на підлозі, без дотримання температурного режиму. 

Найбільше претензій до гуртожитку №5 та транзитного пункту розміщення ВПО.

Крім цього, є потреба в ремонті душових. До прикладу, в одному із гуртожитків один санвузол та одна пральна машина для всіх мешканців. 

Також не забезпечена вимога про доступність приміщень для осіб з інвалідністю. І як зазначив Лубінець, вартість цих кімнат завищена.

Новости Днепра про Грибок та пліснява: у гуртожитках в Дніпрі, де поселили ВПО, антисанітарні умови проживання (ФОТО)

Новости Днепра про Грибок та пліснява: у гуртожитках в Дніпрі, де поселили ВПО, антисанітарні умови проживання (ФОТО)

Новости Днепра про Грибок та пліснява: у гуртожитках в Дніпрі, де поселили ВПО, антисанітарні умови проживання (ФОТО)

Новости Днепра про Грибок та пліснява: у гуртожитках в Дніпрі, де поселили ВПО, антисанітарні умови проживання (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про Грибок та пліснява: у гуртожитках в Дніпрі, де поселили ВПО, антисанітарні умови проживання (ФОТО)Українська Новости Днепра про Грибок та пліснява: у гуртожитках в Дніпрі, де поселили ВПО, антисанітарні умови проживання (ФОТО)Русский

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Загорілася на ходу: у Дніпрі палала “газелька” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сегодня 15:16
    Загорілася на ходу: у Дніпрі палала “газелька” (ФОТО)

    У Дніпрі на Полтавському шосе спалахнула "газелька".

    Як у Дніпрі отримати від 250 тис до 7 млн грн від держави на розвиток свого бізнесу
    Новини Дніпра
    Сегодня 14:55
    Як у Дніпрі отримати від 250 тис до 7 млн грн від держави на розвиток свого бізнесу

    Щоб створити нові робочі місця та підтримати український бізнес, Уряд…

    У середу у Дніпрі вимикатимуть світло: де саме
    Новини Дніпра
    Сегодня 14:51
    У середу у Дніпрі вимикатимуть світло: де саме

    Важлива інформація!

    У Кривому Розі червонокнижні гризуни окупували дачу
    Новини Дніпра
    Сегодня 14:40
    У Кривому Розі червонокнижні гризуни окупували дачу

    У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, на дачі оселилися червонокнижні…