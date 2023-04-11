Грибок та пліснява: у гуртожитках в Дніпрі, де поселили ВПО, антисанітарні умови проживання (ФОТО)

У Дніпрі перевірили гуртожитки де живуть переселенці та знайшли порушення.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

У Дніпрі співробітники Офісу Омбудсмена перевірили гуртожитки в Дніпрі, де живу внутрішньо-переміщені особи.

Представники омбудсмана перевірили 5 місць, де тимчасово живуть переселенці, а саме:

транзитний пункт розміщення ВПО в м. Дніпро, координатором якого є ГО “Джерело підтримки”;

гуртожиток №5 – Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

приміщення Українського державного інституту мінеральних ресурсів, облаштування якого здійснює БО “Добро в Амурі”;

гуртожиток Дніпровського центру професійно-технічної освіти;

гуртожиток Дніпровського фахового коледжу енергетичних та інформаційних технологій.

За результатами перевірки, у цих гуртожитках виявили порушення умов проживання. Зокрема, усі кімнати потребують ремонту, на стінах через надмірну вологість з’явилися грибок та пліснява. Мешканці тримають продукти на підлозі, без дотримання температурного режиму.

Найбільше претензій до гуртожитку №5 та транзитного пункту розміщення ВПО.

Крім цього, є потреба в ремонті душових. До прикладу, в одному із гуртожитків один санвузол та одна пральна машина для всіх мешканців.

Також не забезпечена вимога про доступність приміщень для осіб з інвалідністю. І як зазначив Лубінець, вартість цих кімнат завищена.

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