Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
У Дніпрі співробітники Офісу Омбудсмена перевірили гуртожитки в Дніпрі, де живу внутрішньо-переміщені особи.
Представники омбудсмана перевірили 5 місць, де тимчасово живуть переселенці, а саме:
За результатами перевірки, у цих гуртожитках виявили порушення умов проживання. Зокрема, усі кімнати потребують ремонту, на стінах через надмірну вологість з’явилися грибок та пліснява. Мешканці тримають продукти на підлозі, без дотримання температурного режиму.
Найбільше претензій до гуртожитку №5 та транзитного пункту розміщення ВПО.
Крім цього, є потреба в ремонті душових. До прикладу, в одному із гуртожитків один санвузол та одна пральна машина для всіх мешканців.
Також не забезпечена вимога про доступність приміщень для осіб з інвалідністю. І як зазначив Лубінець, вартість цих кімнат завищена.
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