«Говоримо про те, як жити далі»: у підземці Дніпра триває великий молодіжний форум

Його проводять уперше після початку повномасштабного вторгнення рф, тож задля безпеки локацією обрали одну зі станцій міської підземки. Тут зібралися близько 250 учасників не лише з Дніпра, а й окупованих та деокупованих територій країни. Саму подію присвятили прийдешньому Дню молоді.
Дев’ятнадцятирічний студент Владислав навчається на психолога. Каже: прийти сюди йому було цікаво, аби розібрати чужий життєвий досвід, а крім того, приєднатися до форуму його заохочували численні друзі. «Мене привабила можливість послухати цікавих спікерів, дізнатися щось нове. Я тут як учасник — слухаю, а ще як волонтер. Поки все дуже подобається. Все відгукується. Не треба здаватися — такі тези відгукуються насамперед», — розповів Владислав.
Центральна тема форуму — можливості для молоді під час великої війни. Про те, як долати різні життєві негаразди і попри все вірити в себе та обрану справу з учасниками діляться запрошені спікери.
«У наш час дуже важливо, щоб молодь була обізнана в тому, що вона може впливати на державотворчі процеси, змінювати майбутнє нашої країни та розвивати себе. Інколи потрібен такий момент або слова, які надихають, щоб рухатися далі», — переконана координаторка форуму Аделіна Дьякова.
Розповісти про свій життєвий досвід сюди запросили шістьох різних політичних і громадських діячів з усієї країни. Один з них — мер Дніпра Борис Філатов.
«Попри повномасштабну агресію та повітряну тривогу, що постійно лунає, ми зібралися з нашою молоддю. Це дуже потужний захід. Тож сьогодні ми спілкуємося про те, як жити далі», — сказав Філатов.
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