Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Готуйтеся: сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря

Сьогодні 10:00
просмотров

Лютий розпочався одночасно зі спалахом на Сонці, що вдарив по магнітному полю Землі.

Новости Днепра про Готуйтеся: сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря

Перша потужна магнітна буря накриє українців вже сьогодні, 5 лютого. Тому подбайте про своє здоров’я.

Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль, запаморочення, нудота і блювота, підвищений артеріальний тиск, біль в серці і суглобах, втома, безсоння.

Існують нескладні правила, дотримання яких значно поліпшить самопочуття в дні магнітних бур:

  • пийте більше води, а також трав’яного і рослинного чаю;
  • відмовтеся від сигарет, кави, алкоголю та енергетиків;
  • частіше бувайте на свіжому повітрі і регулярно провітрюйте кімнату навіть взимку;
  • їжте менше жирної, смаженої і гострої їжі, а також фастфуду;
  • лягайте спати в один і той же час, а також спіть не менше 7 годин на добу;
  • постарайтеся менше нервувати і рідше читати новини.

Нагадаємо, магнітні бурі у лютому очікуються:

  • 5 лютого — сильна магнітна буря. У цей день краще не виконувати тяжку роботу.
  • 7 лютого — середня магнітна буря. Цього дня краще проводити багато часу на свіжому повітрі.
  • 10 лютого — знову очікується сильна магнітна буря. У цей день краще уникати стресових ситуацій, тяжкої праці, краще подбати про своє здоров’я.
  • 15 лютого — слабка магнітна буря. Краще більше відпочивати у цей день.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв’язку та призвести до технічних збоїв. А також вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

Новости Днепра про Готуйтеся: сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря

Читайте також:

Новости Днепра про Готуйтеся: сьогодні Землю накриє потужна магнітна буряУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Як сьогодні у Дніпрі працює електротранспорт: графік та маршрути
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Як сьогодні у Дніпрі працює електротранспорт: графік та маршрути

    Важлива інформація!

    “Гривня перемоги”: на Дніпропетровщині збирають банкноти старого зразка, щоб допомогти ЗСУ
    Новини Дніпра
    Вчора 19:31
    “Гривня перемоги”: на Дніпропетровщині збирають банкноти старого зразка, щоб допомогти ЗСУ

    Волонтери Кривого Рога Дніпропетровської області організували доброчинну акцію "Гривня Перемоги",…

    Космос наш: Україна розірвала 27-річну угоду з РФ про дослідження і використання космічного простору
    новини України
    Вчора 18:13
    Космос наш: Україна розірвала 27-річну угоду з РФ про дослідження і використання космічного простору

    У суботу, 4 лютого, Україна розірвала двосторонню угоду з державою-терористкою…

    22-річну дівчину та 15-річного підлітка госпіталізували: з’явилися подробиці аварії біля оперного
    Новини Дніпра
    Вчора 17:53
    22-річну дівчину та 15-річного підлітка госпіталізували: з’явилися подробиці аварії біля оперного

    У суботу, 4 лютого, у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького,…

    Наверх