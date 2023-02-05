Готуйтеся: сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря

5 лютого — сильна магнітна буря. У цей день краще не виконувати тяжку роботу.
7 лютого — середня магнітна буря. Цього дня краще проводити багато часу на свіжому повітрі.
10 лютого — знову очікується сильна магнітна буря. У цей день краще уникати стресових ситуацій, тяжкої праці, краще подбати про своє здоров’я.
15 лютого — слабка магнітна буря. Краще більше відпочивати у цей день.
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв’язку та призвести до технічних збоїв. А також вплинути на самопочуття метеочутливих людей.
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