Готуйтеся: сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря

Лютий розпочався одночасно зі спалахом на Сонці, що вдарив по магнітному полю Землі.

Перша потужна магнітна буря накриє українців вже сьогодні, 5 лютого. Тому подбайте про своє здоров’я.

Найчастіші симптоми магнітної бурі такі: головний біль, запаморочення, нудота і блювота, підвищений артеріальний тиск, біль в серці і суглобах, втома, безсоння.

Існують нескладні правила, дотримання яких значно поліпшить самопочуття в дні магнітних бур:

пийте більше води, а також трав’яного і рослинного чаю;

відмовтеся від сигарет, кави, алкоголю та енергетиків;

частіше бувайте на свіжому повітрі і регулярно провітрюйте кімнату навіть взимку;

їжте менше жирної, смаженої і гострої їжі, а також фастфуду;

лягайте спати в один і той же час, а також спіть не менше 7 годин на добу;

постарайтеся менше нервувати і рідше читати новини.

Нагадаємо, магнітні бурі у лютому очікуються:

5 лютого — сильна магнітна буря. У цей день краще не виконувати тяжку роботу.

— сильна магнітна буря. У цей день краще не виконувати тяжку роботу. 7 лютого — середня магнітна буря. Цього дня краще проводити багато часу на свіжому повітрі.

— середня магнітна буря. Цього дня краще проводити багато часу на свіжому повітрі. 10 лютого — знову очікується сильна магнітна буря. У цей день краще уникати стресових ситуацій, тяжкої праці, краще подбати про своє здоров’я.

— знову очікується сильна магнітна буря. У цей день краще уникати стресових ситуацій, тяжкої праці, краще подбати про своє здоров’я. 15 лютого — слабка магнітна буря. Краще більше відпочивати у цей день.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв’язку та призвести до технічних збоїв. А також вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

Читайте також:

Українська

Автор: