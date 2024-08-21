Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Готуйте відра: у Дніпрі один день не буде води в жителів Придніпровська

Сьогодні 19:53
просмотров

Варто зробити запаси.

Новости Днепра про Готуйте відра: у Дніпрі один день не буде води в жителів Придніпровська

Жителі жилмасиву Придніпровськ знову будуть без води. На 27 серпня запланували ремонтні роботи, через які на майже добу обмежать водопостачання. 

Причина — підготовка водопровідного господарства до роботи в зимовий період. Планово-профілактичні роботи триватимуть з 8:00 до 20:00.

Споживачам радять зробити необхідний запас питної та технічної води на цей час, повідомляє ДТЕК “Придніпровська ТЕС”.

Воду вимкнуть жителям ж/м Придніпровськ з 1 по 20 квартал. Водопостачання мають відновити з 20:00. 

Новости Днепра про Готуйте відра: у Дніпрі один день не буде води в жителів Придніпровська

Читайте також:

Новости Днепра про Готуйте відра: у Дніпрі один день не буде води в жителів ПридніпровськаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Убив одним ударом: на Дніпропетровщині затримали вбивцю 41-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:41
    Убив одним ударом: на Дніпропетровщині затримали вбивцю 41-річного чоловіка

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловіка вбили ударом ногою по…

    Чи вимикатимуть в Дніпрі 22 серпня світло за графіками
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:35
    Чи вимикатимуть в Дніпрі 22 серпня світло за графіками

    Хороші новини від Укренерго.

    У якому магазині Дніпра у 70-х можна було купити планетохід та катер: унікальне фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    У якому магазині Дніпра у 70-х можна було купити планетохід та катер: унікальне фото

    У Дніпрі працює велика кількість різних магазинів: від супермаркетів до…

    Спалахнула на ходу: поблизу Дніпра постраждав водій вантажівки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:11
    Спалахнула на ходу: поблизу Дніпра постраждав водій вантажівки

    Поблизу Дніпра травмувався водій, чия вантажівка загорілася на ходу.

    Наверх