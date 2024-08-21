Готуйте відра: у Дніпрі один день не буде води в жителів Придніпровська

Варто зробити запаси.

Жителі жилмасиву Придніпровськ знову будуть без води. На 27 серпня запланували ремонтні роботи, через які на майже добу обмежать водопостачання.

Причина — підготовка водопровідного господарства до роботи в зимовий період. Планово-профілактичні роботи триватимуть з 8:00 до 20:00.

Споживачам радять зробити необхідний запас питної та технічної води на цей час, повідомляє ДТЕК “Придніпровська ТЕС”.

Воду вимкнуть жителям ж/м Придніпровськ з 1 по 20 квартал. Водопостачання мають відновити з 20:00.

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