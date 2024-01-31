Готелю “Парус” ще не було: у мережі показали рідкісне фото набережної Дніпра

Облаштовувати набережну почали в п’ятдесятих роках минулого століття. З роками вона змінювалася і ставала тільки кращою.
Сьогодні на набережній дуже багато визначних пам’яток. Серед них – фонтани, “Куля бажань”, різні пам’ятники, “Дерево щастя” та “Лава закоханих”, “Сімейна лава” тощо.
Але є й одна будівля, яка особливо виділяється серед інших, – це готель “Парус”, який почали будувати у 70-х роках минулого століття. Але потім будівництво призупинили – і сьогодні це будівля-привид, яка приваблює різних маргіналів та самогубців.
Після того, як готель повернули у власність міста, його планували знести, попередньо зафарбувавши герб України. Проте цим планам завадило повномасштабне вторгнення рф.
Цікаво було б подивитися, як набережна виглядала б без цієї “пам’ятки”. І у нас є така можливість – у мережі показали рідкісне фото прибережної зони, де ще немає “Парусу”.
Його опублікував у ФБ Олександр Волок.
1975 рік. Набережна. Початок будівництва готелю “Парус”, – йдеться у підписі під знімком.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі показали рідкісні фото з будівництва готелю “Парус”.
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