Гостя з майбутнього: підрядники мерії Білоусова навчилися мандрувати у часі

Про підрядників міської ради Кам'янського ми писали неодноразово. Практично кожен тендер виконавчих органів чи комунальних підприємств тамтешньої мерії - привід для чергової публікації.

Ось і зараз ми знайшли тендер, який не змогли залишити поза увагою.

15 вересня департамент житлово-комунального господарства Кам’янської міської ради підписав додаткову угоду до договору №35-23 від 03.02.2023 року з ФОП Волошко Наталія Ігорівна. У рамках цього договору підприємець надає департаменту послуги з озеленення та утримання зелених насаджень.

Додаткова угода вносить зміну до основного договору в частині його вартості. Спочатку департамент уклав договір із підприємцем на 5,7 мільйонів гривень. Додатковою угодою цю суму було збільшено майже на 76 тисяч гривень.

На тендері Волошко була єдиним учасником. Як про озеленювача Google нічого про Наталію Волошко не знає. Живе жінка у Кам’янському. На своїй сторінці у ФБ вона вказала, що працювала у міській лікарні №1.

Як ФОП Наталія Волошко зареєструвалася 13 квітня 2022 року. Основним видом діяльності підприємця є прибирання приміщень.

Без досвіду виконання аналогічного договору на тендері департаменту Волошко робити було нічого. Відкрито віддати мільйони з бюджету підряднику, який знати не знає, як доглядати за зеленими насадження, чиновники не ризикнули б. Це грубе порушення закону. А якщо ні, то співробітникам департаменту довелося б спілкуватися з представниками різних перевіряючих органів. Тож, необхідний підприємцю досвід, хочеш не хочеш, треба було десь здобути.

«Отримати» цей досвід Волошко допоміг один із улюблених підрядників мерії Кам’янського – ТОВ «Містобудування України». Нагадаємо, що ця компанія пов’язана з Сергієм Чухно – близькою для керівництва мерії людиною. За даними Youcontrol, Чухно керує КП «Мостдорсервіс» Кам’янської міськради. Також він був начальником газового господарства КП “Тепломережа” Кам’янської міськради.

Упродовж останніх років мерія Кам’янського просто засипає «Містобудування України» багатомільйонними підрядами.

Але, повернемось до Волошко. Серед тендерної документації підприємця ми виявили документ, що підтверджує наявність у неї досвіду утримання зелених насаджень. Це договір із ТОВ «Містобудування України». Судячи з документа, Волошко надала послуги компанії на суму майже мільйон гривень.

Також серед документів ми знайшли відгук замовника, який виявився задоволеним послугами, наданими Волошко.

І все б нічого, але одне насторожує – дата підписання договору. Нагадаємо, що Наталія Волошко зареєструвалася як ФОП 13 квітня 2022 року. А ось договір із ТОВ «Містобудування України» вона підписала… 3 березня 2022 року. Більш ніж за місяць до того, як стала ФОП! Не підрядник, а просто гостя з майбутнього якась.

Така недбала помилка характеризує не з кращого боку як ТОВ «Містобудування України» з ФОП Волошко Наталія Ігорівна, так і замовника, який перевіряє інформацію учасників торгів. Дуже дивно, що на цю помилку у мерії Каменського не звернули уваги. Чи звернули, але чомусь воліли заплющити очі?

Автор: Олександра Наумова.

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