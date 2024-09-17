Горіли ліси, сухостій та будинки: за добу пожежі знищили 280 га екосистем на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині за минулу добу вогонь знищив 280 гектарів екосиситем.

Рятувальники загасили 8 лісових пожеж, 177 займань сухої рослинності та 14 пожеж, де осередком було сміття. Це призвело до масштабних наслідків — знищено 280 га екосистем. Причини займань – необережність людей та сильний вітер.

Про це повідомили в ДСНС Дніпропетровської області.

Великі пожежі сталися у таких населених пунктах Дніпропетровщини:

У селі Єлизаветівка Дніпровського району, через сильні пориви вітру пожежа набула великих масштабів. Вогонь встиг знищити 16 га лісу та 31 га сухої рослинності. Зайнялися житлові будинки та автомобіль. Внаслідок пожежі травмована людина.

У селі Сорочине Дніпровського району, через займання, що виникло на відкритій території, вогнем пошкоджено господарську споруду.

У селі Башмачка загоряння розповсюдилось на житловий сектор. Зайнявся трактор, дах гаража, дахи двох приватних будинків та двох надвірних споруд.

У селі Могилів Дніпровського району горіла суха рослинність та 2 господарські споруди.

У селі Шолохове Нікопольського району вогонь розповсюдився територією приватного домоволодіння та перекинувся на дах будинку.

У місті Марганець із сухої рослинності пожежа поширилась на господарські споруди однієї з садиб.

У Кривому Розі, на вулиці Венеціанова Центрально-Міського району, вогонь поширився на територію шести приватних домоволодінь. Пошкоджено три житлові будинки та п’ять допоміжних надвірних споруд.

У селі Миколаївка Синельниківського району із сухої рослинності полум’я перекинулось на господарські споруди одного з домоволодінь.

У місті Новомосковськ від сухої рослинності зайнявся дах та перекриття господарської споруди.

“Вкотре закликаємо громадян відмовитись від спалювання сухої трави, листя та інших рослинних залишків! Кожен такий підпал не лише завдає суттєвої шкоди довкіллю, знищуючи живу природу, а й спричинює інші негативні наслідки, несучи загрозу життю та здоров’ю людей”, – наголосили в ДСНС.

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