Горіховий Спас -2024: дата свята, що не можна робити та прикмети

У цьому році Горіховий Спас в Україні відзначають 16 серпня. Нову дату викликано тим, що церква перейшла на новоюліанський календар, де дати свят зрушено на 13 днів у порівнянні з юліанським календарем, яким церква користувалася раніше.

Журналісти dnepr.info дізналися традиції, прикмети та історію цього дня.

Звідки пішла назва свята

Свято вважається третьою, останньою зустріччю осені та має безліч назв: «Хлібний Спас», «Осінній Спас», «Холодний Спас», «Холщовий Спас».

Таку назву свято отримало, оскільки до цього часу потрібно зібрати зерно, а також уже дозрів урожай горіхів. Обов’язково ходили на ярмарок чи ринок та купляли тканину. Нічого не купити – вважалося поганою прикметою. Люди вірили, що куплений у цей день рушник чи відріз тканини принесе достаток у сім’ю та удачу у справах.

Ці вірування пов’язані з давньою легендою, в якій говорилося, що одного разу Ісус витерся полотняним рушником, на якому відпечаталося його обличчя. З цієї тканини стали писати ікони Спаса Нерукотворного, а саме полотно вважати цілющим. Воно тривалий час зберігалося в храмі Елеси, але коли її в 944 році взяли в облогу візантійці, то зажадали в обмін на зняття блокади саме це полотно з ликом Ісуса. Таким чином, рушник був привезений до Константинополя. Після безлічі воєн та руйнувань Константинополя Спас Нерукотворний був загублений.

Що потрібно святити у церкві на Горіховий Спас

Цього дня на освячення у храм можна принести горіхи, зерно, хліб та іншу випічку. Також дозволяється святити мед, яблука, воду, полотна тканини, рушники. Люди вірили, що після освячення вода та матерія можуть зцілювати та полегшувати хвороби.

Після відвідин храму сім’я могла зібратися та відзначити свято за столом. До цього часу закінчувався Успенський піст, тому на столі могла бути велика кількість непісних страв.

Що не можна робити на Горіховий Спас

Хоч застілля може бути святковим, з великою кількістю їжі, але влаштовувати галасливі гуляння і розпивати алкоголь у цей день все ж таки не варто. Як не варто працювати по дому, займатися іншою важкою працею, поганословити, сваритися, пліткувати, вишивати, шити або в’язати. Але й лінуватися цього дня заборонено. Небажано ходити цього дня в ліс і не можна відмовляти у допомозі тим, хто потребує.

На Горіховий Спас не можна було купатися у воді – люди вірили, що це принесе біду і відверне удачу, також не можна було поливати город – це могло викликати дощ. Не слід було і позичати гроші – борг могли просто не повернути. Заборонено було збирати горіхи саме на свято.

Традиції дня

Наші пращури збирали на полях пшеницю, жито і горіхи. На саме свято на столі обов’язково мав бути хліб із нового врожаю та випічка з горіхами. Працювати в полі не вважалося гріхом, і це ніколи не заборонялося церквою. У цей час якраз відбувається активний збір урожаю, овочів, фруктів, ягід, а господині будинку заготовляють консервацію на зиму.

Прикмети на Горіховий Спас

Наші пращури помітили, що у цей день звичайний горіх може пророкувати майбутнє: якщо попався стиглий – слід чекати добрих звісток, гіркий – після цього потрібно чекати на проблеми, не стиглий – попереду чекають важливі новини. Горіх з хробаком обіцяв лихо, а подвійний горіх – фінансовий успіх весь наступний рік.

Люди вірили, що якщо зі зібраних у цей день горіхів зробити настоянку – вона допоможе від усіх хвороб та застуд. А якщо піти у лазню у віником із листя горіха – то це захистить від «поганого» ока і дасть здоров’я на цілий рік.

Для того, щоб весь наступний рік не хворіла спина, у наших предків був незвичайний ритуал. Останні колоски, що забираються з поля, перев’язували червоною ниткою і обертали такий «букет» догори ногами, а присутні при цьому мали проповзти під ним.

Дощ із грозою на Горіховий Спас обіцяв теплу осінь. Великий урожай горіхів – такий самий великий урожай пшениці наступного року.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то весна буде холодною. Спека цього дня обіцяла холодний та дощовий вересень, ясна погода – обіцяла коротку зиму.

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