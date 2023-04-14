Головні прикмети на Великдень: що робити на удачу, добробут та як дізнатися прогноз погоди на літо

Цієї неділі православні християни відзначатимуть Великдень. З давніх-давен люди вірили, що це не звичайний день, а час, коли можна залучити удачу у дім, головне для цього - дотримуватися традицій. Також день вважався повним різних прикмет. Журналісти dnepr.info зібрали найголовніші з них.

Прикмети про погоду: яким буде літо

Наші пращури уважно стежили за погодою. Якщо у неділю був дощ – це означало, що восени буде хороший урожай жита, травень буде дощовим, а найближчий тиждень буде холодно.

Прохолодна та похмура погода обіцяла сухе літо.

Сонячна погода на Великдень обіцяла гарний урожай різних культур та тепле літо.

А ось якщо наступного дня, у понеділок, була ясна та сонячна погода – то навпаки, це говорило про те, що літо буде дощовим.

Туман у святковий день обіцяв швидке потепління.

Яскравий захід сонця цього дня обіцяв вдалий для всіх рік.

В останні кілька років пори року в Україні змінюються, зима стає м’якшою, а весна настає раніше, літо може «захопити» цілий місяць осені, тому ці прикмети цікаві, але наскільки можуть бути правдиві в умовах зміни клімату – невідомо.

Як залучити удачу та гроші

Для того, щоб залучити удачу в дім у старі часи намагалися прокинутись на Великдень до світанку. Цю прикмету легко виконати тим, хто ходить святити паски до церкви чи святкової служби. Для тих, хто цього не робить – є інша прикмета, як залучити удачу до хати. Для цього потрібно випекти паску своїми руками. Пишна та рум’яна випічка має принести сім’ї не тільки удачу, а й добробут. Також під час фарбування яєць можна загадувати бажання і в процесі думати про свої надії та плани. Наші пращури вірили, що таким чином людина може виконати свою мрію. Крім цього, вони закопували яйця в землю для гарного врожаю, підносили їх на могилки мертвим у поминальний тиждень – вважалося, що це привабить у будинок різні блага.

Також люди вірили, що чим більше страв стоїть на святковому столі – тим багатшим буде рік. А щоб водилися гроші, крихти зі столу треба згодувати птахам. Роздача пасок нужденним вважалася можливість залучити до будинку дохід і добробут.

Вважалося, що у святкову неділю померлі предки можуть допомогти порадою: наснитися з відповіддю на питання, що терзає, або дати інший знак. Тож люди намагалися перед сном сформулювати потрібне питання і весь день придивлялися до того, що зустрічається на шляху.

Що не можна робити на Великдень

На Великдень не можна не тільки працювати, а й напиватися, нецензурно лаятись, сваритися, засмучуватися, злитися. Залишки великодньої трапези не можна викидати – все обов’язково треба з’їсти.

Що потрібно робити на Великдень

Цього дня прийнято «розговлятися» після посту – вся сім’я сідає за стіл і перше, що треба з’їсти – це великодню випічку, бажано, щоб вона була освяченою у церкві, а після – варені яйця. Вважалося, що це принесе успіх.

Також на Великдень прийнято відвідувати друзів та родичів.

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