Голова Верховної Ради відповів, чи відправляли нардепа Тищенка до Таїланду

Скандал навколо нардепа Верховної Ради Миколи Тищенка продовжує набирати обертів.
Руслан Стефанчук заявив, що він не підписував розпорядження про відрядження. Відповідно, Тищенка ніхто не відправляв за кордон.
Як тоді Микола Тищенко перетнув кордон не зрозуміло.
Нагадаємо, нардеп від фракції Слуга народу Микола Тищенко оскандалився через свою поїздку до Таїланду. На сайті посольства України з’явилося повідомлення про зустріч Тищенка з українською громадою в Таїланді.
Раніше РНБО дозволило держслужбовцям виїжджати за кордон лише у державні відрядження.
На цей випадок відреагували в Слузі народу та заявили, що Тищенка вигнали з партії. Проте він все ще залишиться нардепом. Здати мандат він може за власним бажанням.
Фото: телеграм-канал народного депутата України Ольги Василевської
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