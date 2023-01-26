Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Голова Верховної Ради відповів, чи відправляли нардепа Тищенка до Таїланду

Голова Верховної Ради відповів, чи відправляли нардепа Тищенка до Таїланду

Сьогодні 17:29
просмотров

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи дозволяв Миколі Тищенку виїжджати до Таїланду.

Новости Днепра про Голова Верховної Ради відповів, чи відправляли нардепа Тищенка до Таїланду

Скандал навколо нардепа Верховної Ради Миколи Тищенка продовжує набирати обертів.

Руслан Стефанчук заявив, що він не підписував розпорядження про відрядження. Відповідно, Тищенка ніхто не відправляв за кордон.

Новости Днепра про Голова Верховної Ради відповів, чи відправляли нардепа Тищенка до Таїланду

Як тоді Микола Тищенко перетнув кордон не зрозуміло.

Нагадаємо, нардеп від фракції Слуга народу Микола Тищенко оскандалився через свою поїздку до Таїланду. На сайті посольства України з’явилося повідомлення про зустріч Тищенка з українською громадою в Таїланді.

Раніше РНБО дозволило держслужбовцям виїжджати за кордон лише у державні відрядження.

На цей випадок відреагували в Слузі народу та заявили, що Тищенка вигнали з партії. Проте він все ще залишиться нардепом. Здати мандат він може за власним бажанням.

Фото: телеграм-канал народного депутата України Ольги Василевської

Читайте також:

Новости Днепра про Голова Верховної Ради відповів, чи відправляли нардепа Тищенка до ТаїландуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Скандальний нардеп Тищенко поїхав в Таїланд “на зустріч з громадою”: тепер “вилетить” з партії
    новини України
    Сьогодні 16:44
    Скандальний нардеп Тищенко поїхав в Таїланд “на зустріч з громадою”: тепер “вилетить” з партії

    Нардеп Микола Тищенко знову потрапив в скандал.

    Українці закликають президента ветувати закон №5655: за добу петиція зібрала 25 тис. підписів
    Новини Дніпра
    14.12.2022 11:20
    Українці закликають президента ветувати закон №5655: за добу петиція зібрала 25 тис. підписів

    Петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт №5655 про реформування…

    Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
    Новини Дніпра
    16.11.2022 16:23
    Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

    В Україні продовжили строк дії воєнного стану та загальної мобілізації…

    В Україні хочуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: що відомо
    новини України
    09.11.2022 10:26
    В Україні хочуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: що відомо

    Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про…

    Наверх