Голова партії “Слуга Народу” відповіла, чи проводитимуть в Україні парламентські вибори

Народна депутатка вважає вибори наразі не тільки не доречними, а й неможливими з урахуванням того, що багато українців перебувають закордоном, а військові – на фронті.
“Ми спілкуємося з нашими воїнами на передовій. Багато з нас отримали повідомлення: “Шановні народні депутати, як ви будете проводити вибори, коли ми воюємо, а ви нас позбавите права голосу? Ми захищатимемо країну, а ви в цей час будете проводити вибори”… Які можуть бути вибори, коли йдуть бойові дії? Які можуть бути вибори без тих людей, які воюють?” – прокоментувала Шуляк.
Вона також зазначила, що критерії безпеки не вирішені на частині територій Харківської, Донецької, Херсонської та інших областей, що також впливає на неможливість проведення виборів.
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