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  • Годинник на “стіні” та “місце королеви”: у Дніпрі безхатьки облаштували елітний нічліг

Годинник на “стіні” та “місце королеви”: у Дніпрі безхатьки облаштували елітний нічліг

Сьогодні 19:50
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У Дніпрі на 12 кварталі безхатьки облаштували елітний нічліг.

Новости Днепра про Годинник на

“Квартальні” безхатьки облаштували свій особистий житловий куточок просто неба. Точну локацію не розголошують, але мешканка Дніпра показала побут людей, які вимушено залишилися без даху над головою. 

Судячи з відео, яке опублікували в мережі, безхатьки принесли до своєї домівки старі меблі, крісла та навіть маленький портретик Іісуса, який прикріпили на паркані поруч з білизною, яка сушиться. Там же висить годинник, котрий за словами дніпрянки, навіть показує точний час. 

Новости Днепра про Годинник на

Мешканці нічлігу познаходили подушки та ковдри, які охайно лежать на спальних місцях. На землі постелили килим, щоб додати затишку “оселі”. На табуретці біля ліжка стоїть пляшка з водою. Є навіть дзеркало в повний зріст.

“Родзинка” нічлігу це табличка з написом “місце королеви”, яку повісила одна із мешканок, щоб ніхто не зайняв її законне місце.

Містяни зазначають, що безхатьки тут живуть вже багато років. Дніпряни стверджують, що намагалися якось допомогти цим людям, але ті від допомоги відмовилися.

 

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