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  • “Гніздо Карлсона”: у Дніпрі на даху будинку виявили величезний смітник

“Гніздо Карлсона”: у Дніпрі на даху будинку виявили величезний смітник

Сьогодні 15:14
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У Дніпрі на даху будинку виявили сміттєзвалище, де ймовірно хтось живе.

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У Дніпрі в п’ятиповерхівці на проспекті Богдана Хмельницького, 123 на горищі виявили купу сміття.

Імпровізоване сміттєзвалище помітили співробітники однієї з телеком-компаній, які прийшли аби під’єднати інтернет-кабелі до будинку. Вони забралися до технічного приміщення на горищі п’ятиповерхівки та побачили купу мотлоху, який зберігався там. 

Прийшли прокладати інтернет на проспекті Богдана Хмельницького, 123, і виявили гніздо Карлсона. Здається, мешканці не в курсі цього, – коментують подію у місцевому тг-каналі. 

Серед купи пляшок з невідомими рідинами, пакетів та одягу, облаштоване місце для нічлігу, тому місцеві підозрюють, що на даху могли оселитися безхатченки. Жителі будинку і не здогадувалися, що в них на горищі утворилося справжнє сміттєзвалище.

Що далі робити з купою сміття жителі будинку поки що не знають. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Новомосковську виставили на продаж “царську” карету. 

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