“Гніздо Карлсона”: у Дніпрі на даху будинку виявили величезний смітник

У Дніпрі на даху будинку виявили сміттєзвалище, де ймовірно хтось живе.

У Дніпрі в п’ятиповерхівці на проспекті Богдана Хмельницького, 123 на горищі виявили купу сміття.

Імпровізоване сміттєзвалище помітили співробітники однієї з телеком-компаній, які прийшли аби під’єднати інтернет-кабелі до будинку. Вони забралися до технічного приміщення на горищі п’ятиповерхівки та побачили купу мотлоху, який зберігався там.

Прийшли прокладати інтернет на проспекті Богдана Хмельницького, 123, і виявили гніздо Карлсона. Здається, мешканці не в курсі цього, – коментують подію у місцевому тг-каналі.

Серед купи пляшок з невідомими рідинами, пакетів та одягу, облаштоване місце для нічлігу, тому місцеві підозрюють, що на даху могли оселитися безхатченки. Жителі будинку і не здогадувалися, що в них на горищі утворилося справжнє сміттєзвалище.

Що далі робити з купою сміття жителі будинку поки що не знають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Новомосковську виставили на продаж “царську” карету.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: