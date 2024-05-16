“Гніздо Карлсона”: у Дніпрі на даху будинку виявили величезний смітник

У Дніпрі в п’ятиповерхівці на проспекті Богдана Хмельницького, 123 на горищі виявили купу сміття.
Імпровізоване сміттєзвалище помітили співробітники однієї з телеком-компаній, які прийшли аби під’єднати інтернет-кабелі до будинку. Вони забралися до технічного приміщення на горищі п’ятиповерхівки та побачили купу мотлоху, який зберігався там.
Прийшли прокладати інтернет на проспекті Богдана Хмельницького, 123, і виявили гніздо Карлсона. Здається, мешканці не в курсі цього, – коментують подію у місцевому тг-каналі.
Серед купи пляшок з невідомими рідинами, пакетів та одягу, облаштоване місце для нічлігу, тому місцеві підозрюють, що на даху могли оселитися безхатченки. Жителі будинку і не здогадувалися, що в них на горищі утворилося справжнє сміттєзвалище.
Що далі робити з купою сміття жителі будинку поки що не знають.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Новомосковську виставили на продаж “царську” карету.
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