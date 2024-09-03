Гнав 134 км: у Дніпрі 23-річного чоловіка вдруге піймали на швидкій їзді без водійських прав

Як повідомили в патрульній поліції, інспектори зупинили 23-річного юнака, який керував автомобілем, не маючи права керування та гнав по місту понад 130 км на годину.
Днями на Набережній Заводській патрульні зупинили водія автомобіля Posche Cayenne за порушення швидкісного режиму. 23-річний чоловік рухався на авто зі швидкістю 134 км/год.
Під час спілкування з кермувальником виявилося, що водій взагалі не отримував водійського посвідчення, і до того вже притягався за вказане порушення до відповідальності.
Патрульні склали на порушника адміністративні матеріали:
Водія відсторонили від керування автомобілем.
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