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Гнав 134 км: у Дніпрі 23-річного чоловіка вдруге піймали на швидкій їзді без водійських прав

Сьогодні 13:34
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У Дніпрі зупинили водія, який гнав 134 км по Набережній Заводській.

Новости Днепра про Гнав 134 км: у Дніпрі 23-річного чоловіка вдруге піймали на швидкій їзді без водійських прав

Як повідомили в патрульній поліції, інспектори зупинили 23-річного юнака, який керував автомобілем, не маючи права керування та гнав по місту понад 130 км на годину.

Днями на Набережній Заводській патрульні зупинили водія автомобіля Posche Cayenne за порушення швидкісного режиму. 23-річний чоловік рухався на авто зі швидкістю 134 км/год.

Під час спілкування з кермувальником виявилося, що водій взагалі не отримував водійського посвідчення, і до того вже притягався за вказане порушення до відповідальності.

Патрульні склали на порушника адміністративні матеріали:

  • за ч.4 ст.122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину)
  • за ч.5 ст.126 ( Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Водія відсторонили від керування автомобілем.

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Новости Днепра про Гнав 134 км: у Дніпрі 23-річного чоловіка вдруге піймали на швидкій їзді без водійських правУкраїнська Новости Днепра про Гнав 134 км: у Дніпрі 23-річного чоловіка вдруге піймали на швидкій їзді без водійських правРусский

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