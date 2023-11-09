Главу управління ДМС на Дніпропетровщині викрили в хитрій “схемі”: числився солдатом, але працював в офісі служби. Фото

Розслідувачі викрили керівника головного управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області Богдана Чегіля на використанні хитрої "схеми" під час воєнного стану.

Він зміг бути одночасно і солдатом роти охорони, і головним міграційником в області. Про це повідомляють на сайті obozrevatel.com.

Журналісти розповіли, як чиновника взяли на службу в ТЦК і як він дивним чином звільнився, коли роту охорони мали відправити на передову. Про схему йдеться у матеріалі дніпровського порталу 49000.com.ua (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення Богдан Чегіль пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Це підтверджує наказ №38 щодо особового складу Шевченківського районного ТЦК і СП від 16 березня 2022 року. Згідно з ним, Чегіля зарахували на посаду солдата-стрілка в роту охорони відповідного ТЦК.

“Солдат Чегіль, як і десятки тисяч інших мобілізованих чоловіків в Україні, був поставлений на речове та майнове забезпечення, і почав отримувати зарплату військовослужбовця (приблизно 45 тис. грн на місяць). І все б нічого, але підлеглі Чегіля стверджують – постійно бачили керівника на робочому місці, а саме — в офісі Міграційної служби Дніпропетровської області”, – йдеться у матеріалі.

Ба більше, як очільник відомства Богдан Чегіль підписав десятки документів навесні та влітку 2022-го, коли вже мав статус військовослужбовця і повинен був охороняти ТЦК.

Щоправда, прослужив так головний міграційник Дніпропетровщини недовго – до серпня 2022 року. А саме в той період роту охорони ТЦК “розформували”, відправивши військовослужбовців в інші частини, зокрема й безпосередньо у зону бойових дій.

Розслідувачі встановили, що солдат-стрілець Богдан Чегіль на передову не поїхав, натомість через ВЛК довів свою непридатність до служби. Так, 31 серпня 2022 року, згідно з наказом №206 Шевченківського райТЦК і СП, він звільнився зі служби за станом здоров’я.

“До речі, отримавши компенсацію у зв’язку з хворобою, яка пов’язана із проходженням військової служби. Приблизна сума – близько 170 тис. грн. Знову ж таки, співробітники Міграційної служби нам повідомили, що Чегіль не брав лікарняних, виглядав добре та справно відвідував офіс. Про тяжку хворобу колеги їм нічого не було відомо”, – пишуть журналісти.

Вони додали, що також посадовець досі через суди прагне добивається пенсійних виплат за часи своєї роботи у прокуратурі. А тепер може отримувати і пенсію військовослужбовця. Раніше він подавав свою кандидатуру на конкурс керівника ДБР, але припускають, що через “тяжкі життєві обставини (хворобу, яка стала причиною для демобілізації)” він навряд чи зміг би очолити подібну службу.

“Однак дуже дивно, як людина, яка так скрупульозно відслідковує виконання норм законодавства у відношенні до себе, та хоче запровадження надійних механізмів демократії, могла поєднувати службу в ЗСУ та діяльність голови Міграційної служби”, – риторично підсумували розслідувачі.

За даними дніпровських медіа, пройшовши шлях від слідчого на Закарпатті у 2005-му до прокурора Марганця Нікопольської прокуратури у 2016-2017 роках, Богдан Чегіль був секретарем Ради прокурорів при Генпрокуратурі України. У квітні 2018-го він обійняв посаду начальника управління у Дніпропетровській обласній прокуратурі, а вже в серпні 2018-го несподівано змінив прокурорський мундир, ставши заступником директора територіального управління Державного бюро розслідування, яке розташовано в Мелітополі, а також очолив його слідче управління (наказ ДБР №201-ос від 26.11.2018 р.). У 2020-му Чегіля усунули від роботи у ДБР, щодо нього проводилося службове розслідування, яке він через суд намагався скасувати. А в грудні 2021 року чиновник обійняв посаду голови Міграційної служби у Дніпропетровській області.

Українська

Автор: