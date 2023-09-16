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  • Гільзи та спец чоботи у багажнику: на Дніпропетровщині поліцейські зупинили дивного водія

Гільзи та спец чоботи у багажнику: на Дніпропетровщині поліцейські зупинили дивного водія

Сьогодні 16:59
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У місті Кривий Ріг зупинили водія, який може бути причетним до кримінальних справ.

Новости Днепра про Гільзи та спец чоботи у багажнику: на Дніпропетровщині поліцейські зупинили дивного водія

Про це повідомляє пресслужба місцевої патрульної поліції.

Після зупинки авто для перевірки патрульні побачили, що чоловік помітно хвилюється і дивно себе поводить.

Під час обшуку у машині чоловіка знайшли купу дивних речей. 

У багажному відділенні транспортного засобу знаходилось 6 переносних радіостанцій, вогнетривкі рукавиці, зварювальні різаки, кабелі, дроти, металеві вироби, гільзи, вогнетривкі чоботи, та валіза з інструментами, – сказано у повідомленні поліції.

Як у нього з’явились ці речі водій не пояснив. Поліцейські вважають, що він може бути причетний до ряду крадіжок.

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Новости Днепра про Гільзи та спец чоботи у багажнику: на Дніпропетровщині поліцейські зупинили дивного водіяУкраїнська

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