Гільзи та спец чоботи у багажнику: на Дніпропетровщині поліцейські зупинили дивного водія

Про це повідомляє пресслужба місцевої патрульної поліції.
Після зупинки авто для перевірки патрульні побачили, що чоловік помітно хвилюється і дивно себе поводить.
Під час обшуку у машині чоловіка знайшли купу дивних речей.
У багажному відділенні транспортного засобу знаходилось 6 переносних радіостанцій, вогнетривкі рукавиці, зварювальні різаки, кабелі, дроти, металеві вироби, гільзи, вогнетривкі чоботи, та валіза з інструментами, – сказано у повідомленні поліції.
Як у нього з’явились ці речі водій не пояснив. Поліцейські вважають, що він може бути причетний до ряду крадіжок.
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