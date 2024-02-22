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Гідрометцентр попередив про небезпечні стихійні явища у Дніпрі: коли чекати

Сьогодні 14:10
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У Дніпрі очікується погіршення погодних умов.

Новости Днепра про Гідрометцентр попередив про небезпечні стихійні явища у Дніпрі: коли чекати

Як повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, у п’ятницю 23 лютого очікується сильний вітер. 

Метеорологи опублікували попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища у Дніпрі та по Дніпропетровській області. У цей день по всій території регіону будуть пориви південного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
 
Загалом 23 лютого буде марно з проясненнями. Без опадів. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла, по місту Дніпро вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.
 
 

Новости Днепра про Гідрометцентр попередив про небезпечні стихійні явища у Дніпрі: коли чекати

У цей день варто тепло вдягатися, оминати підозрілі білборди та аварійні дерева. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Дніпрі поміж багатоповерхівок розквітло поле підсніжників.

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Новости Днепра про Гідрометцентр попередив про небезпечні стихійні явища у Дніпрі: коли чекатиУкраїнська

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