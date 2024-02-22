Гідрометцентр попередив про небезпечні стихійні явища у Дніпрі: коли чекати

У Дніпрі очікується погіршення погодних умов.

Як повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, у п’ятницю 23 лютого очікується сильний вітер.

Метеорологи опублікували попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища у Дніпрі та по Дніпропетровській області. У цей день по всій території регіону будуть пориви південного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Загалом 23 лютого буде марно з проясненнями. Без опадів. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла, по місту Дніпро вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.

У цей день варто тепло вдягатися, оминати підозрілі білборди та аварійні дерева.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Дніпрі поміж багатоповерхівок розквітло поле підсніжників.

Читайте також:

Українська

Автор: