Гідрометцентр попередив про небезпечні стихійні явища у Дніпрі: коли чекати
Гідрометцентр попередив про небезпечні стихійні явища у Дніпрі: коли чекати
Сьогодні 14:10
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У Дніпрі очікується погіршення погодних умов.
Як повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, у п’ятницю 23 лютого очікується сильний вітер.
Метеорологи опублікували попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища у Дніпрі та по Дніпропетровській області. У цей день по всій території регіону будуть пориви південного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
Загалом 23 лютого буде марно з проясненнями. Без опадів. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла, по місту Дніпро вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.
У цей день варто тепло вдягатися, оминати підозрілі білборди та аварійні дерева.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у Дніпрі поміж багатоповерхівок розквітло поле підсніжників.
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