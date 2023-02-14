Герої поряд: у Дніпрі курсант врятував жінку, в якої зупинилося серце

Курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх врятував жінку, у якої посеред вулиці сталася зупинка серця.

Інцидент стався на вулиці Вокзальній. Незнайомець вихопив із рук містянки телефон. 17-річний курсант Назарій Андруцький, який повертався після занять додому, почув крик жінки та побачив незнайомця, який кудись тікав.

Назарій одразу ж кинувся до жінки. Вона встигла повідомити, що грабіжник вихопив у неї з рук телефон, проте так розхвилювалася, що незабаром знепритомніла. Курсант перевірив наявність дихання і виявив, що його не було. Він одразу ж приступив до реанімації.

Перехожі викликали на місце “швидку”. Назарій не припиняв реанімаційних заходів до приїзду медиків.

«Я хотів кинутися наздоганяти злодія, але раптом жінка впала на землю прямо переді мною. Я зрозумів, що треба її рятувати. Перше, що я зробив, перевірив наявність дихання методом “бачу, чую, відчуваю”, і зрозумівши, що воно відсутнє, почав робити непрямий масаж серця. Усе, як вчили на заняттях з домедичної підготовки. Я розумів, що життя жінки у моїх руках. Хвилини до приїзду швидкої були вирішальними. 100 натискань, 1 хвилина, і її серце повільно, невпевнено, але почало битися”, – розповів курсант.

Завдяки тому, що жінці вчасно надали допомогу, її вдалося врятувати.

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