“Герой” тижня – у Дніпрі затримали геть сп’янілого водія-порушника

3,82 проміле в крові водія ЗАЗу зафіксували поліцейські вчора у Самарському районі. Чоловік скоїв ДТП на Самарському узвозі.

При зміні напрямку руху не переконався у безпечності маневру та зіткнувся з автомобілем Jac, який рухався у зустрічному напрямку.

В результаті механічні ушкодження отримали транспортні засоби. Люди не постраждали.

Під час спілкування з водієм-порушником патрульні помітили у нього ознаки сильного алкогольного сп’яніння і запропонували пройти освідування за допомогою приладу Драгер. Громадянин погодився. Результат був вражаючим — 3,82 проміле.

Це класифікується вже як алкогольне отруєння, критичний стан.

На водія поліцейські склали протоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП – Керування у стані сп’яніння та ст.124 КУпАП – Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Водія відсторонили від керування авто.

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