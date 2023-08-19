Геолокація творить дива: у Дніпрі затримали телефонного крадія

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний.
Заявник звернувся до поліції коли не знайшов свій телефон після виходу з маршрутки.
Чоловік заявив, що телефон ймовірно викрав пасажир по сусідство і надав особисті прикмети крадія.
Увесь час після крадіжки на телефоні працювала геолокація, отже правоохоронці могли відстежити маршрут вкраденого пристрою.
Підозрюваного затримали поряд з вулицею Березинська. Під час обшуку у нього знайшли крадений телефон.
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