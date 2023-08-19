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Геолокація творить дива: у Дніпрі затримали телефонного крадія

Сьогодні 12:28
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У Дніпрі затримали чоловіка, який займався крадіжками у транспорті.

Новости Днепра про Геолокація творить дива: у Дніпрі затримали телефонного крадія

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний.

Заявник звернувся до поліції коли не знайшов свій телефон після виходу з маршрутки.

Чоловік заявив, що телефон ймовірно викрав пасажир по сусідство і надав особисті прикмети крадія.

Увесь час після крадіжки на телефоні працювала геолокація, отже правоохоронці могли відстежити маршрут вкраденого пристрою.

Підозрюваного затримали поряд з вулицею Березинська. Під час обшуку у нього знайшли крадений телефон.

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Новости Днепра про Геолокація творить дива: у Дніпрі затримали телефонного крадіяУкраїнська

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