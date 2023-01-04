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Гасили 30 пожежників: у Дніпрі вночі згорів двоповерховий будинок

Сьогодні 10:21
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У Дніпрі згорів двоповерховий будинок.

Новости Днепра про Гасили 30 пожежників: у Дніпрі вночі згорів двоповерховий будинок

За словами дніпровських рятувальників, вночі 4 січня їм надійшло повідомлення про пожежу в Соборному районі. Приїхавши на виклик, вони побачили, як горить двоповерховий будинок. 

Займання сталося на другому поверсі будівлі. Існувала загроза поширення вогню на перший поверх та на сусідні будинки. На допомогу приїхали додаткові пожежні автомобілі. Гасінням пожежі займалося 30 рятувальників.

Через годину пожежу вдалося локалізувати та згодом ліквідувати. Внаслідок займання знищено дерев’яні конструкції на даху, речі та облицювання стін на другому поверсі.

Загальна площа пожежі – 500 кв.м. На щастя, загиблих чи травмованих немає.

Новости Днепра про Гасили 30 пожежників: у Дніпрі вночі згорів двоповерховий будинок

Новости Днепра про Гасили 30 пожежників: у Дніпрі вночі згорів двоповерховий будинок

Новости Днепра про Гасили 30 пожежників: у Дніпрі вночі згорів двоповерховий будинок

Новости Днепра про Гасили 30 пожежників: у Дніпрі вночі згорів двоповерховий будинок

Новости Днепра про Гасили 30 пожежників: у Дніпрі вночі згорів двоповерховий будинок

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Новости Днепра про Гасили 30 пожежників: у Дніпрі вночі згорів двоповерховий будинокУкраїнська Новости Днепра про Гасили 30 пожежників: у Дніпрі вночі згорів двоповерховий будинокРусский

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