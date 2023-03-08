Сайт Дніпра Новини Гарний подарунок українським жінкам: ЗСУ знищили чотири танки та 700 окупантів Гарний подарунок українським жінкам: ЗСУ знищили чотири танки та 700 окупантів
Українські військові ліквідували 700 російських окупантів за минулу добу. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 155 530 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 155530 (+700) осіб ліквідовано, танків – 3436 (+4) од, бойових броньованих машин – 6723 (+9) од, артилерійських систем – 2463 (+7) од, РСЗВ – 488 (+0) од, засобів ППО – 253 (+3) од, літаків – 303 (+1) од, гелікоптерів – 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3), крилатих ракет – 873 (+0), кораблів /катерів – 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од, спеціальної техніки – 236 (+2). Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
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