Гарний подарунок українським жінкам: ЗСУ знищили чотири танки та 700 окупантів

Українські військові ліквідували 700 російських окупантів за минулу добу. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 155 530 військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,

танків – 3436 (+4) од,

бойових броньованих машин – 6723 (+9) од,

артилерійських систем – 2463 (+7) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засобів ППО – 253 (+3) од,

літаків – 303 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),

крилатих ракет – 873 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,

спеціальної техніки – 236 (+2).

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