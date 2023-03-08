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  • Гарний подарунок українським жінкам: ЗСУ знищили чотири танки та 700 окупантів

Гарний подарунок українським жінкам: ЗСУ знищили чотири танки та 700 окупантів

Сьогодні 10:00
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Українські військові ліквідували 700 російських окупантів за минулу добу. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 155 530 військових.

Новости Днепра про Гарний подарунок українським жінкам: ЗСУ знищили чотири танки та 700 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 155530 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків – 3436 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 6723 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2463 (+7) од,
  • РСЗВ – 488 (+0) од,
  • засобів ППО – 253 (+3) од,
  • літаків – 303 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098 (+3),
  • крилатих ракет – 873 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5330 (+7) од,
  • спеціальної техніки – 236 (+2).

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Новости Днепра про Гарний подарунок українським жінкам: ЗСУ знищили чотири танки та 700 окупантівУкраїнська Новости Днепра про Гарний подарунок українським жінкам: ЗСУ знищили чотири танки та 700 окупантівРусский

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