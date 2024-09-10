Ганяв на скутері: у Дніпровському районі патрульні зупинили 14-річного водія двохколісного

У Підгородному на матір неповнолітнього водія скутера склали протокол.

У Підгородному патрульні зупинили водія скутера Suzuki, який не мав номерного знаку.

Під час спілкування з кермувальником з’ясувалося, що йому лише 14 років, і він не отримував водійського посвідчення, – повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

На місце події викликали матір неповнолітнього та склали на неї протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

У патрульній поліції нагадують, що право на керування мототранспортними засобами та мотоколясками (категорії А, А1) може бути надано лише з 16-річного віку. А право на керування автомобілями та іншими механізмами, які експлуатуються на вулично-дорожній мережі, всіх типів (категорії В1, В, С1, С), за винятком автобусів, трамваїв і тролейбусів надається лише особам, як досягли 18 років.

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