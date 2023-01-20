Футболка з автографом Пеле: відомий телеведучий збирає гроші на допомогу дітям із Дніпрі

Відомий український телеведучий та блогер Андрій Бєдняков долучився до допомоги дніпрянам, постраждалим від російської ракети 14 січня.
На своїй сторінці у Інстаграм він проводить благодійний аукціон. Лот – футболка збірної Бразилії з автографом легендарного футболіста Пеле. Виручені за неї кошти підуть на допомогу дітям, які втратили батьків під час ракетного удару росії по Дніпру 14 січня.
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