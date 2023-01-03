Футболіст із Дніпра потрапив у топ-20 найкращих бомбардирів світу
Футболіст із Дніпра потрапив у топ-20 найкращих бомбардирів світу
Сьогодні 10:48
просмотров
Артем Довбик, нападник збірної України та "Дніпра-1", увійшов до рейтингу 20 найкращих бомбардирів світу. Він відзначився результативною грою у чемпіонаті УПЛ та у міжнародних матчах.
Про це повідомляють ЗМІ.
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) створила рейтинг найкращих бомбардирів світу за 2022 рік. Рейтинг враховує кількість голів в матчах за збірну та у міжнародних поєдинках за клуб.
Серед найкращих 20 нападників опинився Артем Довбик, форвард “Дніпра-1” та збірної України. Він забив 5 голів у матчах Ліги конференцій, що є найкращим результатам в турнірі. Також 25-річний футболіст відзначився 4 голами за збірну України. Такий результат дозволив йому зайняти 18 місце у рейтингу.
Топ-20 найкращих бомбардирів світу
Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина) – 22 голи (4 за клуб + 18 за збірну)
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"