Футболіст із Дніпра потрапив у топ-20 найкращих бомбардирів світу

Артем Довбик, нападник збірної України та "Дніпра-1", увійшов до рейтингу 20 найкращих бомбардирів світу. Він відзначився результативною грою у чемпіонаті УПЛ та у міжнародних матчах.

Про це повідомляють ЗМІ.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) створила рейтинг найкращих бомбардирів світу за 2022 рік. Рейтинг враховує кількість голів в матчах за збірну та у міжнародних поєдинках за клуб.

Серед найкращих 20 нападників опинився Артем Довбик, форвард “Дніпра-1” та збірної України. Він забив 5 голів у матчах Ліги конференцій, що є найкращим результатам в турнірі. Також 25-річний футболіст відзначився 4 голами за збірну України. Такий результат дозволив йому зайняти 18 місце у рейтингу.

Топ-20 найкращих бомбардирів світу

Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина) – 22 голи (4 за клуб + 18 за збірну) Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) – 21 (9 + 12) Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, Аргентина) – 15 (8 + 7) Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд, Манчестер Сіті, Норвегія) – 14 (5 + 9) Садіо Мане (Ліверпуль, Баварія, Сенегал) – 14 (6 + 8) Роберт Левандовські (Баварія, Барселона, Польща) – 13 (9 + 4) Педро (Фламенгу, Бразилія) – 13 (12+1) Ельдор Шомуродов (Рома, Узбекистан) – 12 (1 + 11) Рішарлісон (Евертон, Тоттенхем, Бразилія) – 12 (2 + 10) Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет) – 12 (8 + 4) Карім Бензема («Реал», Франція) – 12 (11 + 1) Олів’є Жиру («Мілан», Франція) – 11 (4 +7) Коді Гакпо («ПСВ», Нідерланди) – 11 (6 + 5) Мехді Таремі («Порту», Іран) – 11 (6 + 5) Венсан Абубакар («Аль-Наср», Камерун) – 10 (0 +10) Неймар («ПСЖ», Бразилія) – 9 (2 + 7) Тірасіл Дангда («Патум Юнайтед», Таїланд) – 9 (2 + 7) Артем Довбик («Дніпро-1», Україна) – 9 (5 + 4) Хуан Ігнасіо Діненно («ПУМАС», Аргентина) – 9 (9 + 0) Рафаель Вейга («Палмейрас», Бразилія) – 9 (9 + 0)

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