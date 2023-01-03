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Футболіст із Дніпра потрапив у топ-20 найкращих бомбардирів світу

Сьогодні 10:48
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Артем Довбик, нападник збірної України та "Дніпра-1", увійшов до рейтингу 20 найкращих бомбардирів світу. Він відзначився результативною грою у чемпіонаті УПЛ та у міжнародних матчах.

Новости Днепра про Футболіст із Дніпра потрапив у топ-20 найкращих бомбардирів світу

Про це повідомляють ЗМІ.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) створила рейтинг найкращих бомбардирів світу за 2022 рік. Рейтинг враховує кількість голів в матчах за збірну та у міжнародних поєдинках за клуб.

Серед найкращих 20 нападників опинився Артем Довбик, форвард “Дніпра-1” та збірної України. Він забив 5 голів у матчах Ліги конференцій, що є найкращим результатам в турнірі. Також 25-річний футболіст відзначився 4 голами за збірну України. Такий результат дозволив йому зайняти 18 місце у рейтингу.

Новости Днепра про Футболіст із Дніпра потрапив у топ-20 найкращих бомбардирів світу

Топ-20 найкращих бомбардирів світу

  1. Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина) – 22 голи (4 за клуб + 18 за збірну)
  2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) – 21 (9 + 12)
  3. Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, Аргентина) – 15 (8 + 7)
  4. Ерлінг Холанд (Боруссія Дортмунд, Манчестер Сіті, Норвегія) – 14 (5 + 9)
  5. Садіо Мане (Ліверпуль, Баварія, Сенегал) – 14 (6 + 8)
  6. Роберт Левандовські (Баварія, Барселона, Польща) – 13 (9 + 4)
  7. Педро (Фламенгу, Бразилія) – 13 (12+1)
  8. Ельдор Шомуродов (Рома, Узбекистан) – 12 (1 + 11)
  9. Рішарлісон (Евертон, Тоттенхем, Бразилія) – 12 (2 + 10)
  10. Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет) – 12 (8 + 4)
  11. Карім Бензема («Реал», Франція) – 12 (11 + 1)
  12. Олів’є Жиру («Мілан», Франція) – 11 (4 +7)
  13. Коді Гакпо («ПСВ», Нідерланди) – 11 (6 + 5)
  14. Мехді Таремі («Порту», Іран) – 11 (6 + 5)
  15. Венсан Абубакар («Аль-Наср», Камерун) – 10 (0 +10)
  16. Неймар («ПСЖ», Бразилія) – 9 (2 + 7)
  17. Тірасіл Дангда («Патум Юнайтед», Таїланд) – 9 (2 + 7)
  18. Артем Довбик («Дніпро-1», Україна) – 9 (5 + 4)
  19. Хуан Ігнасіо Діненно («ПУМАС», Аргентина) – 9 (9 + 0)
  20. Рафаель Вейга («Палмейрас», Бразилія) – 9 (9 + 0)

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Новости Днепра про Футболіст із Дніпра потрапив у топ-20 найкращих бомбардирів світуУкраїнська

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