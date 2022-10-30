Фотографував місцеве підприємство: у Дніпрі затримали потенційного колаборанта

У Дніпрі затримали чоловіка, який фотографував критичну інфраструктуру міста.

Увечері 29 жовтня правоохоронці помітили чоловіка, який фотографував одне із підприємств Дніпра, про це пише “Репортер”.

Поліцейські їхали на виклик, коли побачили невідомого, який стояв з фотоапаратом і фотографував місцеве підприємство. Правоохоронці вирішили перевірити підозрілого містянина. У телефоні у 26-річного чоловіка були фотографії двох об’єктів критичної інфраструктури Дніпра. Навіщо йому ці знімки він пояснити не зміг, проте розповів, що має родичів в РФ.

Підозрілого містянина доставили в відділок, щоб з’ясувати, чи співпрацює він з росіянами.