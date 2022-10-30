Фотографував місцеве підприємство: у Дніпрі затримали потенційного колаборанта

Увечері 29 жовтня правоохоронці помітили чоловіка, який фотографував одне із підприємств Дніпра, про це пише “Репортер”.
Поліцейські їхали на виклик, коли побачили невідомого, який стояв з фотоапаратом і фотографував місцеве підприємство. Правоохоронці вирішили перевірити підозрілого містянина. У телефоні у 26-річного чоловіка були фотографії двох об’єктів критичної інфраструктури Дніпра. Навіщо йому ці знімки він пояснити не зміг, проте розповів, що має родичів в РФ.
Підозрілого містянина доставили в відділок, щоб з’ясувати, чи співпрацює він з росіянами.
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Яна Юхименко
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