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  • Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Сьогодні 18:56
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Цей житломасив почали будувати в 1970-х роках минулого століття.

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Мабуть, кожен, хто був у Дніпрі, чув про цей житломасив. Але мало хто знає, як він виглядав раніше.

У ФБ-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ: історія, фото” Данило Мороз показав, як виглядала Перемога 40 років тому.

На фото видно, що цей житловий масив тільки забудовується – зведено багато багатоповерхівок, але біля них немає звичних для нас магазинчиків та кафе.

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Виявляється, раніше на Перемозі був фонтан.

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Зазначимо, Перемога – житловий район, розташований вздовж берега річки Дніпро у південно-східній частині міста. Складається з шістьох житлових масивів (позначаються Перемога-1, 2, 3, 4, 5, 6).

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

До початку забудови частина території, на якій стоять житлові масиви Перемоги, являла собою дніпровські плавні або, взагалі, була під водою.

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Забудовою житломасиву займалася група архітекторів Нірінберг, Розанов, Хавкін, Яшунський, Воловик, Ґудзь. Район продовжує забудовуватися окремими об’єктами і зараз.

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)

Зазначимо, на цьому житломасиві є багато цікавих будинків, наприклад, «Китайська стіна» або висотки, які в народі називають «Свічки».

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Новости Днепра про Фонтани та нові багатоповерхівки: у мережі показали, як 40 років тому виглядала Перемога (ФОТО)Українська

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