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Фонд гарантування вкладів розпродає активи банку з Дніпра

Сьогодні 11:29
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Майно дніпровського банку збираються розпродати.

Новости Днепра про Фонд гарантування вкладів розпродає активи банку з Дніпра

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж права вимоги за кредитними договорами із квартирами у заставі, які належать банку з Дніпра АТ АКБ “Конкорд”. Аукціон пройде 4 липня в системі Prozorro.Продажі.

До складу лота увійшли права вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичною та фізичною особами, та дебіторська заборгованість фізичної особи”. Зокрема, це житлова нерухомість, а саме 31 квартира у Харкові. 

Однак у Фонді гарантування звертають увагу, що на продаж виставлено право стягнути з боржника заборгованість за кредитним договором у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лота – 18,6 млн грн.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону.

Що передувало?

У серпні 2023 Національний банк України відкликав банківську ліцензію в Конкорду та ухвалив рішення про ліквідацію фінустанови. Таке рішення пояснили систематичними порушеннями вимог у сфері законодавства про запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Пізніше Конкорд звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду, аби оскаржити цю вимогу НБУ. 29 травня 2024 року суд визнав протиправним та скасував рішення регулятора про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію фінустанови.

Однак НБУ збирається оскаржити це рішення в апеляційному порядку.

Акціонерний комерційний банк “Конкорд” був зареєстрований 7 серпня 2006 року. Банк належав підприємицям Олені та Юліїї Сосєдкам. За час роботи було відкрито 14 відділень: 4 в Дніпрі, 3 в Києві, 2 в Одесі, а також у Львові, Кривому Розі, Запоріжжі, Новомосковську та Харкові.

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