FLiRT вже в Дніпрі: в області виявили 5 випадків нового субваріанту штаму COVID-19

Новий штам коронавірусу вже зафіксували в Дніпрі.

У 5-ти хворих у Дніпропетровській області виявлено субваріант FLiRT штаму Omicron, повідомив очільник облради Микола Лукашук.

Ним заразилися:

у Дніпрі – 3 людей

у Павлограді – 1

у П’ятихатках – 1.

Загалом в області зареєстровано 1193 випадків COVID-19. Це більше на 12,7%, у порівнянні з попереднім тижнем.

Також виявили 6628 випадків ГРВІ, що на 2,7% більше показника минулого тижня.

Збільшилася й кількість хворих на гострі кишкові інфекції – на 8%. Зареєстровано 136 випадків.

Людей закликають вакцинуватися, а також звертатися до лікаря при перших серйозних симптомах застуди.

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