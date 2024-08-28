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  • FLiRT вже в Дніпрі: в області виявили 5 випадків нового субваріанту штаму COVID-19

FLiRT вже в Дніпрі: в області виявили 5 випадків нового субваріанту штаму COVID-19

Сьогодні 14:39
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Новий штам коронавірусу вже зафіксували в Дніпрі.

Новости Днепра про FLiRT вже в Дніпрі: в області виявили 5 випадків нового субваріанту штаму COVID-19

У 5-ти хворих у Дніпропетровській області виявлено субваріант FLiRT штаму Omicron, повідомив очільник облради Микола Лукашук. 

Ним заразилися:

  • у Дніпрі – 3 людей
  • у Павлограді – 1
  • у П’ятихатках – 1.

Загалом в області зареєстровано 1193 випадків COVID-19. Це більше на 12,7%, у порівнянні з попереднім тижнем.

Також виявили 6628 випадків ГРВІ, що на 2,7% більше показника минулого тижня.

Збільшилася й кількість хворих на гострі кишкові інфекції – на 8%. Зареєстровано 136 випадків.

Людей закликають вакцинуватися, а також звертатися до лікаря при перших серйозних симптомах застуди. 

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Новости Днепра про FLiRT вже в Дніпрі: в області виявили 5 випадків нового субваріанту штаму COVID-19Українська

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