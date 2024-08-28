FLiRT вже в Дніпрі: в області виявили 5 випадків нового субваріанту штаму COVID-19

У 5-ти хворих у Дніпропетровській області виявлено субваріант FLiRT штаму Omicron, повідомив очільник облради Микола Лукашук.
Ним заразилися:
Загалом в області зареєстровано 1193 випадків COVID-19. Це більше на 12,7%, у порівнянні з попереднім тижнем.
Також виявили 6628 випадків ГРВІ, що на 2,7% більше показника минулого тижня.
Збільшилася й кількість хворих на гострі кишкові інфекції – на 8%. Зареєстровано 136 випадків.
Людей закликають вакцинуватися, а також звертатися до лікаря при перших серйозних симптомах застуди.
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