Фітнес-тренер став агентом фсб та підпалював автівки військових в Дніпрі

СБУ та Нацполіція затримали поплічника фсб, який підпалював військові авто у трьох містах України.

32-річний фітнес-тренер з Одеси за завданням російської фсб підпалював військові авто у місті, де проживає, а також в Дніпрі та Києві.

Про це повідомили в пресслужбі Служби Безпеки України.

Було встановлено, що за вказівкою російської спецслужби завербований громадянин України окрім автівок мав підпалювати військові позашляховики, піками та мультівени.

Для знищення автомобілів українських захисників спецслужби рф дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкий заробіток, -йдеться в дописі СБУ.

Він періодично їздив по трьох містах України та протягом декількох днів намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони.

Було задокументовано, що агент приїхав у Київ, де на одну добу орендував квартиру. Згодом виявив потенційну ціль – мультівен ЗСУ. Після “погодження” з російським куратором завербований придбав легкозаймисту речовину та сірники, замаскувався під темним одягом та капелюхом та вночі підпалив мультівен, а сам процес зафіксував на камеру телефону.

Відео потрібно спецслужбі країни-агресора задля подальшого використання в інформаційно-психологічних спецопераціях (ІПСО) про нібито наявність проросійського підпілля в столиці.

У Дніпрі та Одесі чоловік діяв за аналогічним алгоритмом.

Місце переховування фігуранта в Одесі встановили співробітники СБУ та затримали його.

З’ясовано, що фігурант був на прямому зв’язку з представником головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру). Саме від нього агент отримував завдання та інструкції щодо їхнього виконання, зокрема способів вчинення підпалів та методів конспірації.

Під час обшуків було вилучено мобільний телефон із доказами комунікації фітнес-тренера з російським гру.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального Кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Підозрюваному загрожує до 8 років тюрми. Наразі він перебуває під вартою. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині знову підпалили авто військовослужбовця.

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