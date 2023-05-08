Фітнес та бодібілдинг: криворожець Владислав Кацко виборов «срібло» на чемпіонаті Європи

Першість континенту з фітнесу та бодібілденгу проходить у іспанському місті Санта-Сусанна.

На цих змаганнях чудово виступив наш земляк Владислав Кацко, який зайняв друге місце. Про це повідомляється на фб-сторінці ФББУ – Національна Федерація бодібілдингу України.

Владислав Кацко здобув «срібло» у дисципліні “маскуляр фізик” у ростовій категорії до 179 см.

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