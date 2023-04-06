Філатов розповів, яких домовленостей щодо Дніпра вдалося досягти в Кельні

Міжмуніципальне партнерство здатне ефективно зміцнити міжнародну підтримку України.

Для цього потрібна не лише дипломатія на рівні держави, а й особисті контакти. Це дозволяє досягати більше домовленостей щодо вже повоєнних інвестицій та обміну досвідом, а також руйнувати міфи російської пропаганди. На цьому мер Дніпра Борис Філатов наголосив в ефірі телеканалу «ДНІПРОTV», коментуючи підсумки свого офіційного візиту до міста Кельн (Німеччина).

Проведені там зустрічі він назвав значущими та наголосив, що Дніпру були важливі саме стратегічні економічні перспективи, адже до цього Кельн надав місту суттєву гуманітарну та технічну допомогу. Нині ж саме час розпочати підготовку до розбудови у мирні часи.

«Ми представили німецьким партнерам понад чотири десятки різних проєктів, які б допомогли зміцнити Дніпро зараз і вже у повоєнному відновленні. Йдеться про гуманітарні, соціальні, господарчі та інфраструктурні ініціативи. Зокрема, це проєктні кейси для транспорту, системної модернізації лікарень, насосно-фільтрувальних станцій, будівництва соціального житла, розвиток спортивної інфраструктури і ще багато іншого», — сказав Філатов.

Мер зауважив, що німецька сторона також дуже зацікавлена у вивченні досвіду комунальників Дніпра по відновленню систем після блекауту. Тож нині є домовленість, що після закінчення війни росії проти України вони вирушать до Кельна, аби допомогти тамтешнім фахівцям сформувати протоколи дій у кризових ситуаціях на реальних прикладах.

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