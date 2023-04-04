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Філатов розповів, як відновлюватимуть дороги у Дніпрі

Вчора 20:00
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За розпорядженням міського голови Бориса Філатова у Дніпрі профільні служби працюють, аби максимально відновити асфальтне покриття проїздів.

Новости Днепра про Філатов розповів, як відновлюватимуть дороги у Дніпрі

Місто робить все, що дозволяють наявні кошти та адміністративні можливості — враховуючи 590-ту постанову Кабміну, наголосив Філатов в ефірі випуску новин на телеканалі «ДНІПРОTV» 4 квітня.

«На це міськрада і профільні департаменти виділили 450 млн грн. Містяни вже зараз можуть побачити, що на дорогах, на вулицях міста вже почали працювати перші бригади», — сказав мер Дніпра.

Філатов додав, що загалом в різних районах міста вже працюють 8 бригад дорожників. Коли встановиться тепла та суха погода, вони зможуть взятися за роботу по-максимуму.

Разом з цим, ще на початку року комунальники усували аварійну ямковість на головних магістралях міста і там, де їздить громадський транспорт так званим «холодним асфальтом».

Новости Днепра про Філатов розповів, як відновлюватимуть дороги у ДніпріУкраїнська

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