Філатов розповів, як відновлюватимуть дороги у Дніпрі

Місто робить все, що дозволяють наявні кошти та адміністративні можливості — враховуючи 590-ту постанову Кабміну, наголосив Філатов в ефірі випуску новин на телеканалі «ДНІПРОTV» 4 квітня.
«На це міськрада і профільні департаменти виділили 450 млн грн. Містяни вже зараз можуть побачити, що на дорогах, на вулицях міста вже почали працювати перші бригади», — сказав мер Дніпра.
Філатов додав, що загалом в різних районах міста вже працюють 8 бригад дорожників. Коли встановиться тепла та суха погода, вони зможуть взятися за роботу по-максимуму.
Разом з цим, ще на початку року комунальники усували аварійну ямковість на головних магістралях міста і там, де їздить громадський транспорт так званим «холодним асфальтом».Виктория
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