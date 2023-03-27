Філатов розповів про домовленості за підсумками візиту до Кельна

Мер Дніпра Борис Філатов, який на запрошення німецької сторони відвідав місто Кельн з офіційним візитом, підбив підсумки робочої поїздки.

Він зауважив, що під час особистих зустрічей з тамтешніми посадовцями основну увагу було приділено питанням інвестицій, повоєнного відновлення і фінансування спільних проєктів. А ще — обміну технологіями та досвідом, який дніпровські фахівці опанували за понад рік протистояння викликам російського терору.

«Німецькі фахівці взяли з мене слово — після Української Перемоги привезти до них всіх наших славетних рятувальників, енергетиків, комунальників, поліцейських, фахівців критичної інфраструктури та життєзабезпечення. Бо подолання наслідків руйнувань і реалії блекаутів неможливо повністю прорахувати жодними (навіть надсучасними) протоколами німецьких чи будь-яких інших європейських служб», — зазначив Філатов.

Як відомо, раніше Кельн як місто-побратим передав Дніпру чималий обсяг допомоги. Йдеться про близько 300 генераторів, гуманітарні та медичні вантажі, автобуси, машини «швидкої» та амуніцію для рятувальників.

Пані мер Кельна Генрієтта Рекер наголосила: «Війна росії проти людства, свободи та самовизначення не вдасться. Кельн підтримає Дніпро — зараз і в довгостроковій перспективі під час відновлення».

Водночас, говорячи про важливість офіційних зустрічей наживо, мер Філатов підкреслив, що саме це дозволяє створювати персональні контакти на рівні міст — заради блага всієї країни.

«Ефективну дипломатію будує особиста участь. На всіх рівнях. І за різних обставин. (…) Для Німеччини підтримка України — це внесок у мирне майбутнє. Так само, як і відмова від отруйних пропагандистських патернів росії», — підсумував Філатов. Він також додав, що єднання зусиль влади на всіх рівнях дає результат, який вражає, а в розвитку міжмуніципального партнерства з містами інших країн важливими є не лише робота керівництва держави та дипломатії, а й незламність військових і всього українського народу.

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