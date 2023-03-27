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Філатов розповів про домовленості за підсумками візиту до Кельна

Сьогодні 16:00
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Мер Дніпра Борис Філатов, який на запрошення німецької сторони відвідав місто Кельн з офіційним візитом, підбив підсумки робочої поїздки.

Новости Днепра про Філатов розповів про домовленості за підсумками візиту до Кельна

Він зауважив, що під час особистих зустрічей з тамтешніми посадовцями основну увагу було приділено питанням інвестицій, повоєнного відновлення і фінансування спільних проєктів. А ще — обміну технологіями та досвідом, який дніпровські фахівці опанували за понад рік протистояння викликам російського терору.

«Німецькі фахівці взяли з мене слово — після Української Перемоги привезти до них всіх наших славетних рятувальників, енергетиків, комунальників, поліцейських, фахівців критичної інфраструктури та життєзабезпечення. Бо подолання наслідків руйнувань і реалії блекаутів неможливо повністю прорахувати жодними (навіть надсучасними) протоколами німецьких чи будь-яких інших європейських служб», — зазначив Філатов. 

Як відомо, раніше Кельн як місто-побратим передав Дніпру чималий обсяг допомоги. Йдеться про близько 300 генераторів, гуманітарні та медичні вантажі, автобуси, машини «швидкої» та амуніцію для рятувальників.

Новости Днепра про Філатов розповів про домовленості за підсумками візиту до Кельна

Пані мер Кельна Генрієтта Рекер наголосила: «Війна росії проти людства, свободи та самовизначення не вдасться. Кельн підтримає Дніпро — зараз і в довгостроковій перспективі під час відновлення».

Водночас, говорячи про важливість офіційних зустрічей наживо, мер Філатов підкреслив, що саме це дозволяє створювати персональні контакти на рівні міст — заради блага всієї країни. 

«Ефективну дипломатію будує особиста участь. На всіх рівнях. І за різних обставин. (…) Для Німеччини підтримка України — це внесок у мирне майбутнє. Так само, як і відмова від отруйних пропагандистських патернів росії», — підсумував Філатов. Він також додав, що єднання зусиль влади на всіх рівнях дає результат, який вражає, а в розвитку міжмуніципального партнерства з містами інших країн важливими є не лише робота керівництва держави та дипломатії, а й незламність військових і всього українського народу.

Новости Днепра про Філатов розповів про домовленості за підсумками візиту до Кельна

Новости Днепра про Філатов розповів про домовленості за підсумками візиту до КельнаУкраїнська

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