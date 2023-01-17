Філатов разом з рятувальниками, поліцейськими та військовими вшанував пам’ять загиблих у будинку на Перемозі

У Дніпрі офіційно завершили рятувально-пошукову операцію на місці зруйнованої частини багатоповерхівки житломасиву Перемога.

Як відомо, цієї суботи росіяни завдали ракетного удару просто по житловому будинку, в якому мешкали більше ніж 1,1 тис. людей. Рятувальники, медики, міські служби, військові та поліція цілодобово працювали на місці понад 60 годин. Удень 17 січня тут вшанували пам’ять загиблих.

Під час хвилини мовчання символічно пролунали сирени швидких і машин спецтехніки.

Черговий військовий злочин рф забрав життя 44 людей, п’ятеро з них — діти. Водночас багато тіл залишаються неідентифікованими. У Дніпрі триває жалоба. До тролейбусної зупинки біля місця ракетного удару люди продовжують приносити квіти, іграшки та лампадки.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив: місто робить все, аби надати постраждалим максимальну допомогу.

«Робитимемо також інструментальне обстеження будівель, що не зруйновані, але підлягають демонтажу. Зараз у міських служб ще дуже багато роботи. Треба і похорони організувати, допомогу виплатити, відновити документи і людей розселити. Працюємо», — сказав Філатов, зауваживши, що для нього трагедія на Перемозі є особистою, адже він виріс на цьому житломасиві.

Працівник комунальних служб Ростислав Тім, який був на місці трагедії одним з перших разом з рятувальниками, медиками та військовими, каже: як і всі, був вражений самоорганізацією насамперед простих людей: «Організовували спецтехніку для розбору завалів. Підганяли її якнайближче — аби дістати якомога більше живих людей. Намагалися долучити максимальну кількість наших людей. Дуже багато долучалося тих, хто тут жив поблизу, чи просто проходив повз».

Основні завали на місці влучання розібрали трохи більше ніж за дві доби. Далі комунальники продовжать цю роботу. Рух вулицею біля постраждалого будинку відкриють після дозволу правоохоронців, адже це — місце злочину рф.

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