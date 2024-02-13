Філатов повідомив, коли повернуть тепло та воду району в Дніпрі, який напередодні обстріляли

Триває ліквідація наслідків вчорашніх обстрілів.

Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram-каналі, триває ліквідація наслідків нічного обстрілу, що зачепив ТЕС. Воду до ж/м Придніпровський повернуть до 21 години 13 лютого.

Після цього комунальники ремонтуватимуть теплові комунікації, пошкоджені внаслідок гідроударів. Постраждалі тепломережі вже полагодили, але запуск тепла поки що під питанням, позаяк ситуація складна.

Зараз без опалення залишаються всі абоненти КП “Коменергосервіс”. Загалом це близько 240 будинків.

Більша частина з них отримають тепло вже найближчим часом, адже місто запускає одну з резервних котелень. Від неї живитимуть житломасив Сонячний та ще частину лівого берега. Повноцінна подача теплоносія для Придніпровська буде можлива після усунення ушкоджень на ТЕС. Інформація про це надаватиметься додатково. Мерія в постійному контакті з фахівцями ДТЕК, – написав Філатов.

Також евакуювали всіх пацієнтів з лікарні, яка залишилася без опалення. Зі 105 хворих пʼятдесят двоє людей переведено до інших медзакладів.

Решта лікуватимуться амбулаторно.

Вивозити хворих допомагали фахівці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Дякую і всім, хто також долучився до цього процесу, – зауважив Філатов.

Що ж стосується шкіл, які раніше перевели на дистанційку, то школярі цих закладів повністю перейшли на онлайн. Це заклади № 129, 136, 98, 11, 27 у Придніпровську та НВК №57 на Сонячному.

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