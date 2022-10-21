Філатов показав, як у школах облаштовують укриття та закликав містян не ігнорувати сирени

У Дніпрі триває розбудова базових укриттів у навчальних закладах. Сховатися від вибухової хвилі в них можуть не лише діти та співробітники, а й всі мешканці — як вдень, так і вночі.

Такі укриття будуть облаштовані загалом у 116 школах — там де зробити це дозволяють технічні характеристики підвалу. Йдеться насамперед про його наявність, достатню кількість вільного простору, аби вмістити там людей, а також про можливості вентиляції та комунікацій. Нині приміщення укриттів відремонтовані у 77 закладах. На вході до кожного з них встановлено спеціальну інформаційну табличку про споруджений сховок, а також контактні телефони чергових.

У більшості ще тривають фінальні оздоблення, утім, укриття вже доступні для містян. Дніпрянка Любов Григорівна розповідає: тепер, коли лунає сирена, вони з сусідами знають, куди йти: «Ми приходили з вулиці. Почалася сирена, і якраз ми зайшли. Двері відчинені, все відкрито. Сиділи тут колись пізно ввечері, і майже вночі».

Усередині укриттів роблять вбиральні та місця для сидіння.

«Зараз проводиться процедура закупівлі тепловентиляторів. За нормами укриття розраховано не менше ніж на 24 години. Реально — дійсно всі 24 години (і навіть більше) можна провести в цьому укритті», — сказав в.о. начальника відділу технагляду департаменту гуманітарної політики міської ради Дніпра Антон Овчинніков.

Крім цього, в укриттях встановлюють WI-FI та систему аварійного освітлення. Є також комплекти медикаментів для надання екстреної допомоги, вогнегасники і шанцеві інструменти — лопати, ломи, сокири.

Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив: необхідність будувати такі укриття залишається нагальною — в умовах постійних терористичних обстрілів з боку рф.

«Хочу особливо підкреслити — це укриття, якими можуть користуватися мешканці прилеглих будинків. І сьогодні, і далі я продовжуватиму такі інспекційні поїздки. Знаєте, треба було бачити, що в цих підвалах було до нашої реконструкції. Зараз ви на власні очі можете переконатись, як тут все зроблено», — зазначив Борис Філатов.

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