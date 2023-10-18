Філатов обговорив з послом Австрії Бенкьо довгострокову підтримку Дніпра та допомогу у повоєнній відбудові

18 жовтня міський голова Дніпра Борис Філатов провів зустріч із Послом Австрійської Республіки в Україні Арадом Бенкьо.

Для дипломата це був перший візит до міста з часу вступу на посаду. Сторони обговорили поточні події і безпекову ситуацію в Дніпрі. Утім, основною темою розмови стали довгострокова підтримка, допомога у повоєнному відновленні й розвитку міста та країни загалом.

«Я хотів би наголосити, що Австрія на боці України і робить багато для надання їй допомоги. Намагаємося направляти її в русло економіки. Бо треба інвестувати в майбутнє — у відбудову та довгострокові проєкти», — сказав посол Арад Бенкьо.

Він також додав, що австрійські підприємства, які залишилися працювати в Україні після повномасштабного вторгнення, нині зацікавлені продовжувати тут свою роботу. Зі свого боку, мер Борис Філатов наголосив, що впевнена робота міжнародних бізнесів, а також регулярні візити до Дніпра іноземних дипломатів слугують, зокрема, хорошою моральною підтримкою для людей, які через російську агресію змушені жити посеред великої війни.

«Я згоден, що треба думати над довгостроковими перспективами, закладати основи того, як ми працюватимемо далі. Відповідно до можливостей місцевого самоврядування, ми готові надавати допомогу тим, хто хоче прийти до нас (іноземним бізнесам, — ред.) створювати тут робочі місця», — сказав Філатов.

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