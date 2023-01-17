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Філатов: «Місто виплатить постраждалим до мільйона гривень»

Сьогодні 20:17
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У Дніпрі за дорученням мера Бориса Філатова на житломасиві Перемога біля будинку, куди в суботу поцілила російська ракета, розгорнуть додатковий штаб, де постраждалим допомагатимуть з відновленням документів і оформленням заявок на отримання грошової допомоги.

Новости Днепра про Філатов: «Місто виплатить постраждалим до мільйона гривень»

Нині такий працює також в адміністрації Соборного району (щоденно з 08:00 і до 20:00. Телефон: 068 557 34 19). 

Новости Днепра про Філатов: «Місто виплатить постраждалим до мільйона гривень»

Філатов наголосив, що чиновників, які не можуть організувати підтримку людей, чекає покарання. 

«Якщо є проблеми, звертайтеся до мене в коментарях або месенджер фейсбука. Щоб всі проблеми ми могли відстежувати в режимі реального часу», — сказав він, звертаючись до постраждалих і їхніх близьких. 

Філатов також зауважив, що у міськраді Дніпра є програма з відшкодування збитків тим людям, які втратили житло внаслідок ракетних ударів. Максимальна сума виплати — 1 млн грн. «Потрібно розібратися з документами. Бо кожна родина, кожна квартира — це окрема історія. Є попередня домовленість з військовою адміністрацією, що вони також виділять додаткові кошти на відшкодування. Думаю, ми об’єднаємо наші зусилля зокрема і з бізнесом. Максимальну допомогу, яку тільки можливо, ми надамо людям», — додав міський голова Дніпра.

Новости Днепра про Філатов: «Місто виплатить постраждалим до мільйона гривень»Українська

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