Філатов: «Місто виплатить постраждалим до мільйона гривень»

Нині такий працює також в адміністрації Соборного району (щоденно з 08:00 і до 20:00. Телефон: 068 557 34 19).
Філатов наголосив, що чиновників, які не можуть організувати підтримку людей, чекає покарання.
«Якщо є проблеми, звертайтеся до мене в коментарях або месенджер фейсбука. Щоб всі проблеми ми могли відстежувати в режимі реального часу», — сказав він, звертаючись до постраждалих і їхніх близьких.
Філатов також зауважив, що у міськраді Дніпра є програма з відшкодування збитків тим людям, які втратили житло внаслідок ракетних ударів. Максимальна сума виплати — 1 млн грн. «Потрібно розібратися з документами. Бо кожна родина, кожна квартира — це окрема історія. Є попередня домовленість з військовою адміністрацією, що вони також виділять додаткові кошти на відшкодування. Думаю, ми об’єднаємо наші зусилля зокрема і з бізнесом. Максимальну допомогу, яку тільки можливо, ми надамо людям», — додав міський голова Дніпра.
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