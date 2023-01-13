Філатов: «Критична інфраструктура Дніпра забезпечена потужними генераторами» (відео)

Дніпро готується і постійно прораховує різні сценарії, аби наперекір ворожим планам люди тут продовжували нормальне життя.

Водоканал, тепломережі, метро (там, де відкачується вода), лікарні забезпечені потужними генераторами. Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив в ефірі телемарафону на каналі «ДНІПРОTV» 13 січня.

Місто продовжує докуповувати ці пристрої саме, і також отримує їх від своїх міжнародних партнерів.

«Наші побратими з німецького міста Кельн передали нам їх близько 300. Також днями до Дніпра надійшли ще 220 генераторів від американських партнерів. Вони не високої потужності, але стануть у пригоді. Зараз розмірковуємо, куди їх передати. Може, мобільним операторам, щоб підтримувати стільниковий зв’язок. Або, може, ОСББ», — сказав Філатов.

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