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  • Філатов: «Критична інфраструктура Дніпра забезпечена потужними генераторами» (відео)

Філатов: «Критична інфраструктура Дніпра забезпечена потужними генераторами» (відео)

Сьогодні 15:50
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Дніпро готується і постійно прораховує різні сценарії, аби наперекір ворожим планам люди тут продовжували нормальне життя.

Новости Днепра про Філатов: «Критична інфраструктура Дніпра забезпечена потужними генераторами» (відео)

Водоканал, тепломережі, метро (там, де відкачується вода), лікарні забезпечені потужними генераторами. Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив в ефірі телемарафону на каналі «ДНІПРОTV» 13 січня. 

Місто продовжує докуповувати ці пристрої саме, і також отримує їх від своїх міжнародних партнерів.

«Наші побратими з німецького міста Кельн передали нам їх близько 300. Також днями до Дніпра надійшли ще 220 генераторів від американських партнерів. Вони не високої потужності, але стануть у пригоді. Зараз розмірковуємо, куди їх передати. Може, мобільним операторам, щоб підтримувати стільниковий зв’язок. Або, може, ОСББ», — сказав Філатов.

Новости Днепра про Філатов: «Критична інфраструктура Дніпра забезпечена потужними генераторами» (відео)Українська

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