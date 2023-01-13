Філатов: «Критична інфраструктура Дніпра забезпечена потужними генераторами» (відео)

Водоканал, тепломережі, метро (там, де відкачується вода), лікарні забезпечені потужними генераторами. Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив в ефірі телемарафону на каналі «ДНІПРОTV» 13 січня.
Місто продовжує докуповувати ці пристрої саме, і також отримує їх від своїх міжнародних партнерів.
Виктория
«Наші побратими з німецького міста Кельн передали нам їх близько 300. Також днями до Дніпра надійшли ще 220 генераторів від американських партнерів. Вони не високої потужності, але стануть у пригоді. Зараз розмірковуємо, куди їх передати. Може, мобільним операторам, щоб підтримувати стільниковий зв’язок. Або, може, ОСББ», — сказав Філатов.
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