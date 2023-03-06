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Філатов: «Країна змінилася назавжди, і всі це розуміють»

Сьогодні 14:25
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Попри жахи війни і постійний психологічний тиск країни-терористки рф дніпряни залишаються непохитними та готові і далі стояти пліч-о-пліч заради Української Перемоги.

Новости Днепра про Філатов: «Країна змінилася назавжди, і всі це розуміють»

Про це мер Дніпра Борис Філатов сказав в ефірі телеканалу «Прямий».

«Ніякі внутрішні чвари, ніякі дискусії, що є між політиками, людьми, громадськістю — їх потрібно відставити і працювати разом на Перемогу. У нас немає іншого виходу. Це війна не тільки за незалежність та державний суверенітет. Це — війна за виживання української нації», — сказав Філатов.

Новости Днепра про Філатов: «Країна змінилася назавжди, і всі це розуміють»Українська Новости Днепра про Філатов: «Країна змінилася назавжди, і всі це розуміють»Русский

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