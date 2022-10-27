Філатов: «Дніпро уклав угоду з Кельном – містом, яке є одним із найвпливовіших у Німеччині»

Мерія Дніпра та муніципалітет німецького міста Кельн уклали угоду про співробітництво.

Її підписання провели під час відеоконференції 27 жовтня. Таке партнерство стало результатом багатомісячної спільної роботи. «Ця угода — потужний сигнал, який демонструє, що ви можете розраховувати на нас. Наше співробітництво буде міцнішати. Ми підтримаємо вас максимально — наскільки це можливо. Своїми знаннями та іншою поміччю», — прокоментувала пані мер Кельна Генрієтта Рекер.

Під час зустрічі відеозв’язком також були присутні посли Німеччини в Україні та України в Німеччині Анка Фельдгузен і Олексій Макеєв, а також Генконсул України Ірина Шум.

«Таке партнерство між містами є необхідним, аби швидко досягати цілей і надавати допомогу. Такий обмін також має створювати поштовх до відбудови в Україні», — сказала пані Фельдгузен, наголосивши також, що німецькі громадяни нині мають потужну солідарність з українцями. А тому прагнуть, аби це виявлялося у конкретних діях і допомозі. Водночас посол Макеєв зауважив, що зі свого боку зробить усе необхідне для розвитку партнерства між містами Кельн і Дніпро.

Як повідомлялося раніше, Кельн уже передав Дніпру укомплектований реанімобіль, медикаменти, а також кілька автівок і спорядження для рятувальників.

Нині ж ключовий напрям співробітництва Дніпра і Кельна — енергоефективність.

Це надважливо зараз, коли у цинічній війні з росією Дніпро та інші українські міста зазнають терористичних атак по енергетичній інфраструктурі, заявив міський голова Борис Філатов, коментуючи підписання угоди про партнерство з Кельном: «Ми відчуваємо допомогу від Німеччини, німецького народу. Не лише гуманітарними вантажами. Насамперед це моральна підтримка. Ця угода не лише про партнерство і допомогу Дніпру. Ми хочемо і вміємо дружити. І після Перемоги України відносини з містом Кельном розвиватимуться також у культурних, соціальних і економічних напрямах», — сказав Філатов.

Українська

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