Фанати Грінча: у Дніпрі невідомі “обскубли” районну ялинку (ФОТО)

У Дніпрі невідомі вкрали ялинкові прикраси.

У Дніпрі перед Різдвом хтось украв іграшки із ялинки, яку прикрасили містяни на проспекті Калнишевського.

Про це повідомили в спільноті “Райончик”. Як зазначив автор допису, хтось “обскубав” прикрашене деревце. Знизу майже не залишилося ялинкових прикрас. Скоріше за все, місцеві мешканці забрали іграшки на свою ялинку або це справа фанатів Грінча, які не люблять різдвяно-новорічні свята.

Ялинку відкрили 19 грудня. Як бачимо, протрималася вона недовго.

Місцеві мешканці обурені, адже ялинка була прикрасою їхнього району.

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